Biden na čelo ameriške mornarice imenoval žensko

Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je na položaj priporočil poveljnika tihomorske flote admirala Samuela Papara, vendar se je Biden, kot že tolikokrat v času svojega mandata, odločil za žensko. Franchetti je trenutno namestnica poveljnika mornarice za operacije. Papara je Biden premestil na položaj poveljnika Indijsko-pacifiškega poveljstva

Biden je izbiro admiralke za položaj utemeljil z njenimi širokimi izkušnjami na morju in na kopnem. Zasedala je številne vodilne položaje, kjer si je pridobila tudi izkušnje z administracijo in proračunom. Poleg tega pa se Biden zaveda, da spet piše zgodovino in je prepričan, da bo Franchetti navdihnila tako ženske kot moške, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na zaupne vire v Beli hiši.

S potrditvijo bo po ocenah poznavalcev težava, saj republikanski senator iz Alabame Tommy Tuberville že več mesecev blokira vsa vojaška imenovanja, ker se ne strinja s tem, da lahko vojakinje opravljajo splav. Natančneje nasprotuje politiki Pentagona, ki ženskam povrne stroške, če morajo potovati na splav.