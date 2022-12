V Kopru navdušuje 172-metrska ameriška vojaška ladja #foto

Pred dnevi je v koprsko pristanišče priplula ameriška vojaška ladja Leyte Gulf, je na svojem profilu na Twitterju sporočila ameriška vojna mornarica šeste flote. V Koper so pripluli po tem, ko so končali z mednarodno vojaško vajo pod okriljem Nata, v kateri sta sodelovali tudi italijanska mornarica in albanska obalna straža.

"Ta obisk je priložnost za krepitev trajnega odnosa med ZDA in Slovenijo," so zapisali v objavi na Twitterju. V Sloveniji se bodo voditelji ladje srečali z državnimi in lokalnimi političnimi predstavniki, s čimer bodo okrepili odnos med državama.

Na ladji sta tudi dva helikopterja

Stotnik Michael Weeldreyer je ob obisku dejal, da je posadka v preteklem mesecu dosegla izjemne rezultate. "Navdušeni smo, da lahko preživimo čas z našimi slovenskimi prijatelji in hvaležni smo za njihovo prijazno gostoljubje," je dodal.

Ladja ima sicer svojo bazo v Norfolku v Virgini in je del skupine ladij USS George HW Bush, ki spadajo v šesto floto in so namenjene za načrtovane napotitve. Stara je 35 let, dolga je 172 metrov, poganjajo pa jo štirje plinskoturbinski motorji. Nameščenih ima tudi več vodenih izstrelkov za zračno obrambo ter za napad na morju in kopnem. Na ladji sta tudi dva večnamenska helikopterja. Ladja je ime dobila v spomin na bitko iz druge svetovne vojne pri zalivu Leyte v Tihem oceanu.