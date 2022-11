Po skoraj tridesetih letih pojasnjen skrivnostni signal iz bližine Titanika

Razbitine slavnega Titanika, ki že od aprila leta 1912 v dveh delih ležijo na dnu Atlantskega oceana in na globini skoraj štiri kilometre počasi propadajo, niso več same. Čeprav so raziskovalci najprej mislili, da iščejo še eno razbitino ladje, so v zadnji potapljaški odpravi v začetku tega leta odkrili skalnat greben iz vulkanskih formacij, kjer živijo jastogi, globokomorske ribe, spužve in več vrst koral, ki bi bile lahko stare več tisoč let.

Mysterious ‘Blip’ Detected Near The Titanic Decades Ago Finally Identified



Paul Henry Nargeolet has dived down to the Titanic shipwreck more often than most. More than 30 times in total, in fact. https://t.co/syeXUA0uzW — Science Academy (@Academ18Academy) October 29, 2022

Skrivnostni signal, ki ga je raziskovalec Paul-Henry Nargeolet v bližini Titanika odkril pred približno 26 leti in se, da bi pojasnil njegov izvor, potopil več kot tridesetkrat, je zdaj končno pojasnjen, poroča ameriški CNN.

V začetku tega leta so ekspedicija, ki se je potopila do ostankov Titanika, Nargeolet in še štirje raziskovalci na globini okoli 2.900 metrov dokumentirali globokomorski greben, poln morskega življenja.

Titanik se z leti hitro spreminja v prah. Ob splavitvi je bil največja ladja na svetu, dolga skoraj 270 metrov. Foto: EYOS Expeditions

"To je biološko fascinantno. Živali, ki tam živijo, se zelo razlikujejo od živali, ki jih sicer najdemo v oceanskih breznih," je povedal Murray Roberts, profesor uporabne morske biologije in ekologije na univerzi v Edinburgu na Škotskem in eden od raziskovalcev odprave. "Nargeolet je opravil res pomembno znanstveno delo. Mislil je, da gre za razbitine, ki so se pojavile na sonarju, a se je pokazalo nekaj še bolj neverjetnega."

Analize posnetkov in DNK vode za nova spoznanja globokomorskega življenja

Raziskovalci trenutno analizirajo fotografije in videoposnetke grebena, posnete med svojim potopom, ugotovitve pa bodo delili z drugimi znanstveniki, saj želijo izboljšati kolektivno znanje o globokomorskem življenju, so še pojasnili.

Roberts tudi upa, da bo to odkritje povezal s širšim projektom ekosistema Atlantskega oceana, ki ga vodi, imenovanim iAtlantic, ter omogočil nadaljnje preučevanje in zaščito krhkega ekosistema znotraj grebena. Cilj je pojasniti tudi, kako živalske vrste in organizmi preživijo v ekosistemu med grebenom in ostanki razbitin. Z več vzorci vode za analizo DNK naj bi imeli tudi več informacij o živalskih vrstah, ki živijo na grebenu.

Divers have found a "dense" and thriving ecosystem just meters from where the Titanic debris was uncovered. Almost 30 years ago,pilot of submersible Nautile and a renowned Titanic diver, discovered a puzzling object on sonar that was reading the area around the 1912 shipwreck. pic.twitter.com/Juo9gHLyG4 — (IG) Hallesblogafrica (@hallesblog) November 1, 2022

Blizu Titanika se nahaja še en sonar, za katerega Nargeolet upa, da ga bo prepoznal na prihodnji ekspediciji. Zaznali so ga med isto raziskavo pred leti, med razbitino Titanika in na novo odkritim grebenom, ki se začasno imenuje Nargeolet-Fanning, po Nargeoletu in raziskovalcu strokovnjaku Oisínu Fanningu, ki je bil leta 2022 tudi član odprave. Nargeolet pričakuje, da bo odkritje še večje od tega grebena.