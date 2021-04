Ne samo v Titaniku, tudi v resnici je zvezdnik doživel brodolom

V nedeljo ob 21.25 si boste na Planetu lahko ogledali pustolovsko uspešnico Obala (The Beach) z Leonardom DiCapriem v glavni vlogi. To je bila prva vloga, ki jo je zvezdnik sprejel po velikem uspehu Titanika. Zanimivo je, da je bil med snemanjem tega filma na rajski plaži Maya, ki je postala znana ravno po tem film, udeležen pri čisto pravi brodolom.

Zvezdnik, ki je bil na vrhuncu slave po izjemnem uspehu Titanika, se je leta 1999 med snemanjem filma Obala na tajskem otoku Phi Phi vozil v dolgem tradicionalnem motornem ribiškem čolnu, ko se je zgodila nesreča. Na čolnu mu je takrat družbo delala britanska igralka tudi Tilda Swinton.

Kljub nekaterim drugačnim navedbam v medijih so ustvarjalci filma zanikali govorice, da naj bi v času nesreče v bližini plavali morski psi. Dodali so, da tudi sicer na tistem območju ni velikih morskih psov in da napada na človeka tam še ni bilo.

"Morja nismo podcenjevali. Prisotni so bili tudi štirje varnostni čolni, ki so bili pripravljeni za primer nepričakovanih dogodkov," je takrat povedal koordinator snemanja, ki je bil v času nesreče na kraju snemanja. Nihče od ekipe ni bil resneje poškodovan, so pa utrpeli nekaj tisoč dolarjev škode zaradi uničenih kamer in preostale filmske opreme.

Koordinator snemanja je dodal, da je Leonardo DiCaprio ostal povsem miren vseh deset minut, ki jih je moral preživeti v vodi do prihoda reševalnih čolnov. Pri tem naj bi zelo nesebično pomagal preostalim udeležencem v nesreči, ki jih je grabila panika. "Bil je pravi gospod in junak," je dejal.

Znamenito plažo so preplavili obiskovalci

Turisti so se po izidu filma zgrnili v zaliv, zaradi česar je ekosistem utrpel veliko škodo. Na vrhuncu je znamenito rajsko plažo Maya dnevno obiskalo več kot 5.000 ljudi. Sredi leta 2018 se je stanje zaradi prenatrpanosti tako poslabšalo, da so oblasti zaprle plažo za obiskovalce, ponovno pa naj bi jo odprli letos.

