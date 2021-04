Vse bo spet odvisno od zadnje odločitve #video

Primož Pikelj in Mihaela Bajo Pikelj sta skupaj že dvajset let. Imata tri otroke, stare 15, 10 in 7 let, katerim posvečata ogromno svojega časa in energije, zato sta si obljubila, da bosta morebiten dobitek v Piramidi sreče namenila za počitnice v dvoje. Eden od takšnih izletov je pred leti že poskrbel za njuno nepozabno anekdoto.

"Ko sva še bila še brez otrok, sva se odločila, da greva na morje za nekaj dni. Nisva vedela, kam. Po poti sva izmenično na križiščih govorila, kam naj zavijeva in pristala sva v Puli. Na koncu se je izkazalo, da spontani izlet ni bil ravno najboljša ideja, saj nisva imela kje prespati, ker je bilo vse zasedeno," sta povedala v smehu.

Mihaelo in Primoža druži tudi smisel za ustvarjalnost, saj on izdeluje različne lesene izdelke in nakit iz paracord vrvi pod znamko Piklson Woodcraft, ona pa unikaten nakit iz aluminija pod znamko Nora žica by Mihaela.

Primožu in Mihaeli bosta tokrat nasproti stala Matevž Ciganovič iz Ruš in Robert Osterc iz Juršince. Poznata se že 11 let, od prvega letnika srednje šole. "Najprej naju je družil nogomet, saj sva oba igrala nogomet na istem tekmovanju, kjer sva bila v nasprotnih ekipah, kasneje pa sva postala res dobra prijatelja."

Robert se z nogometom še vedno zelo aktivno ukvarja in igra v sosednji Avstriji, Matevž pa je novopečeni očka, zato za hobije, kot so potovanja, fitnes in peka na žaru, trenutno nima veliko časa. Je pa Robert tisti, ki bi v Piramidi sreče lahko bil jeziček na tehtnici. V kvizu je treba imeti tudi nekaj sreče in on jo je že imel, ko je pred leti zadel nekaj tisočakov, čeprav iger na srečo ne igra pogosto.

Matevž in Robert sta skupaj doživela kar nekaj zanimivih prigod, ena bolj zabavnih pa je bila, ko je Matevž kot srednješolec opravil izpit za avto in se je prvič sam peljal na Robertov rojstni dan. Ta ga je opozoril, da so na njegovi ulici pogosto policisti, ampak ker Matevž njegovega opozorila ni vzel resno, je dobil položnico za prehitro vožnjo. Prijatelji so nato potihem zbrali denar in s skupnimi močmi poravnali kazen.

Kateri par se bo v Piramidi sreče odrezal bolje, preverite v nedeljo ob 19.45 na Planetu. Po kvizu pa ne zamudite pustolovskega filma Obala (The Beach) z Leonardom DiCapriem v glavni vlogi.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.