Potapljači pri Visu odkrili zanimivo najdbo

Potapljači so ladjo našli na 125 metrih globine. Gre za nosilca tankov, ki se je zaradi slabega vremena potopil decembra 1976. Potop je preživelo vseh 25 članov posadke.

Ladja je prevažala strelivo, primer pa so takrat označili za vojaško skrivnost.

"Zaradi tehničnih težav sem moral precej hiteti. Skočil sem v vodo. Vidljivost na dnu je bila od sedem do deset metrov. Prišel sem do objekta, ki ni bil to, kar sem pričakoval. To sem videl takoj," je o odkritju za RTS povedal potapljač Mirko Bevenja.

Jugoslovanska vojna mornarica je bila del Jugoslovanske ljudske armade (JLA), njene naloge pa so bile obramba obal, morja, rek in jezer. Mornarica je imela okoli 30 nosilcev tankov, ki so lahko prevažali po tri tanke ali 200 vojakov. Uporabljali so jih za prevoz vojaštva in postavljanje min.