Benetke nad množični turizem: policijski nadzor, vstopnina in bonton obnašanja

V posebni nadzorni sobi policijske postaje v Benetkah možje v modrem prek 468 kamer, senzorjev in motilcev mobilnega signala nadzorujejo vse ljudi v mestu. Za vsakega posameznika vedo, ali je domačin ali turist, od kod prihaja in kam gre ter s kakšno hitrostjo se giblje.

Mesec dni po tem, ko so mestne oblasti v Benetkah prepovedale vstop križark v laguno mesta, se mesto pripravlja na sprejetje novih ukrepov proti množičnemu turizmu, poroča Reuters. Poleg uvedbe vstopnine želijo mestne oblasti nadzorovati vse turiste v mestu, zato so v sodelovanju s policijo vzpostavili informacijski sistem v slogu Velikega brata, ki nadzira vse javne površine v Benetkah, tudi znamenite kanale. Ko se bo v mestu znašlo preveč ljudi, bodo oblasti ustavile vse nove prihode.

Tožbe, protesti …

"Pričakujem tožbe, proteste, vse. Vendar imam odgovornost, da naredim mesto primerno za življenje ljudi, ki so še ostali," je po poročanju Reutersa v nedeljo ob napovedi novih ukrepov dejal župan Benetk Luigi Brugnaro. Po njegovih besedah morajo Benetke vzpostaviti bolj trajnostni turizem, saj je 25 milijonov obiskovalcev vsako leto preveč tako za domačine kot za zgradbe in okolje. Posledično je treba nujno omejiti število turistov. Benetke bodo poostrile tudi bonton obnašanja za turiste. Ti se zdaj ne bodo več smeli sprehajati po mestu v kopalkah, skakati v morje in se zapijati. "Kdor pride v naše mesto, ga mora spoštovati," je poudaril Brugnaro.

Vstopnina od tri do deset evrov

Vstopnina v Benetke bo znašala od tri do deset evrov, odvisno od meseca obiska. Domačinom, študentom in ljudem, ki bodo vsaj eno noč prespali v beneških hotelih, ne bo treba plačati dnevne vstopnice. "Seveda želimo, da bi ljudje še vedno radi prihajali v Benetke, vendar želimo tudi, da rezervirajo prenočišče in druge storitve vnaprej, saj jim bomo tako lahko ponudili boljšo kakovost storitev," je še poudaril Brugnaro.

O novih ukrepih, ki bodo začeli veljati prihodnje poletje, mestna oblast razmišlja že od leta 2019. Pandemija covid-19 je zaustavila načrte mesta, saj se je število obiskovalcev zmanjšalo zaradi zdravstvene krize.