Foto: Instagram

Šele 21-letna teniška igralka je v soboto zmagala svoj drugi turnir za grand slam, potem ko je po treh nizih premagala nasprotnico (6:7 (5), 6:2, 6:4) in tako po letu 2015 postala prva Američanka, ki je zmagala v Parizu. Pred desetimi leti je to uspelo Sereni Williams.

Po svoji veliki zmagi je na družbenih omrežjih razkrila, iz kje je jemala svoj navdih in povedala, da je to metodo videla pri atletinji Gabby Thomas, ki je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila tri zlate medalje. "Ignorirajte mojo pisavo, ampak videla sem, da je to naredila @gabbythomas. Morala sem narediti enako, lol." Na list papirja je napisala: "Zmagala bom OP Francije 2025".

Na ta zapis se je oglasila tudi Gabby Thomas in ji sporočila, da si je to lovoriko povsem zaslužila.

Foto: Reuters

Takrat je jokala in se spraševala

Coco je v finalu OP Francije igrala že leta 2022, ko jo je takrat v treh nizih premagala Iga Swiatek. Priznala je, da je šla takrat skozi izredno težko obdobje. Takrat je dvomila vase in se spraševala, ali bo lahko kdaj šla čez to stopničko. Še posebej zaradi miselnosti, ki jo je imela leta 2022. "Pred finalom sem jokala in bila zelo nervozna. Mislila sem si, če tega ne zmorem, kako bom potem še kdaj to zmogla. Danes sem se res počutila pripravljeno."

Preberite še: