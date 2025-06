Oven

Skrbi glede situacije z ljubimcem ali bližnjim prijateljem vas delajo depresivne, a še vedno se obotavljate, ne želite se pogovoriti s to osebo. Vprašajte, kaj je narobe, samo ne bodite vsiljivi. Ni vse tako slabo, kot se zdi, vaša skrb bo spoštovana. Nocoj si privoščite zelo potreben spanec. Delali ste veliko preveč.

Bik

Vaš um bo danes deloval pospešeno. Dobili boste nove ideje in informacije, ki pa jih še ne boste mogli uporabiti, zato bi bilo dobro, če bi si vse zapisali. Saj si ne morete vsega zapomniti. Odpravite se tudi na sprehod ali na drugo rekreacijo, saj bo šlo za intelektualno preobremenitev.

Dvojčka

Naleteli boste na neprijetno situacijo. Vaša prva reakcija bo, da morate zaščititi tiste, ki so vam blizu. Znašli se boste v skušnjavi, da bi lagali ali se vsaj izognili omembi te situacije. Ne ujemite se v to past. Potreba, da zaščitite ljubljene, bo razumljiva, a bodite pazljivi. Ne morete jih obvarovati pred vsem. Večina ljudi ima raje dejstva.

Rak

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste izrekli kakšne besede.

Lev

Počitek vam je dal nov zagon, ki ga boste danes potrebovali na vseh področjih! Pri delu boste res uspešni in zdelo se vam bo, da prehajate v povsem novo obdobje. Ta občutek vam bo všeč, saj je minilo že kar nekaj časa, odkar ste se nazadnje počutili tako dobro. Tudi razumevanje z bližnjimi bo izjemno.

Devica

Danes boste energični, a bo za vas težko karkoli narediti. Težko vam bo ustreči. Vaša intuicija bo zelo izražena in zato boste nadvse zahtevni. Usmerite se na nekaj kreativnega in drznega, tako boste srečnejši. Sodelujte z drugimi, prisluhnite njihovim željam in posvetite pozornost njihovim potrebam, kar vam bo vsem dobro delo.

Tehtnica

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi.

Škorpijon

Osebno razmerje ali prijateljstvo vam bo vzelo več energije, kot je boste pripravljeni dati ali žrtvovati. Najverjetneje zaradi tega ne boste imeli dovolj časa zase, kar vas bo lahko razburilo. Če bo tako, potem stopite korak nazaj in si vzemite nekaj časa, da boste poskrbeli za vaše osebne potrebe.

Strelec

Danes boste zelo optimistični, polni upanja in usmerjeni v prihodnost. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Čas bo pravi za komunikacijo z navdušenjem, delite vaše načrte in sanje, postanite bolj dovzetni do misli in mišljenja vam posebne osebe. Naredite to in lepo se boste imeli.

Kozorog

Med vami in partnerjem se bodo lahko pojavile razlike pri osebnem stilu, okusu in načinu izražanja privrženosti. Kljub temu pa boste zaljubljeni in ljubeči. To bo čas, ko boste resnično znali uživati in ceniti ljubezen. Vaše strasti se bodo razvnele, ko boste to najmanj pričakovali. Izkoristite dobre trenutke!

Vodnar

Danes odmislite delo in obveznosti. Prepustite se prostim trenutkom. Prav je, da premišljujete o tem, koliko kreativnosti vam je dopuščene, toda ne delajte iz muhe slona! Čas raje namenite osebam, ki so vam blizu in pogovorom, za katere si drugače ne morete vzeti dovolj časa. Pokličite prijatelja, saj vas ta potrebuje.

Ribi

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.