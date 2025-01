ÖVP se je pripravljena pogovarjati z FPÖ, če jo bo ta povabila k pogajanjem, je dejal Christian Stocker, ki je na čelu stranke nasledil Karla Nehammerja. Slednji je pogajanja s svobodnjaki zavračal, rekoč da radikalci nimajo rešitve za noben problem.

Van der Bellen se bo pogovarjal s Kicklom

Medtem je Van der Bellen sporočil, da se bo v ponedeljek s Kicklom pogovarjal o možnostih oblikovanja prihodnje vlade. Kot je dejal, je namreč dobil vtis, da so glasovi znotraj ljudske stranke, ki so sodelovanje z FPÖ izključevali, zdaj postali bistveno tišji. "To pa pomeni, da se morda odpira nova pot," je dodal.

Nehammer se je za odstop s kanclerskega mesta in položaja vodje ÖVP odločil v soboto, potem ko so propadla koalicijska pogajanja njegove stranke s socialdemokrati (SPÖ). Po njegovih besedah nadaljevanje pogajanj ni bilo mogoče zaradi razhajanj glede ključnih točk.

Spodleteli poskus koalicije treh strank

Dan prej je od pogajanj odstopila liberalna stranka Neos, rekoč da v pogovorih z ÖVP in SPÖ ni videla volje za reforme, pač pa zgolj kratkoročno usmeritev do naslednjih volitev. Koalicija treh strank bi bila sicer sploh prva v zgodovini Avstrije.

Na septembrskih parlamentarnih volitvah so sicer najmočnejša stranka v državi postala FPÖ, a ker nobena druga stranka doslej ni želela sodelovati z njimi, je Van der Bellen v nasprotju z dosedanjo prakso mandat za sestavo vlade sprva podelil Nehammerju, čigar ÖVP je zasedla drugo mesto.

Svobodnjaki bi na predčasnih volitvah pobrali še več glasov

Alternativa morebitnim pogajanjem med FPÖ in ÖVP so predčasne volitve, na katerih pa bi, sodeč po javnomnenjskih raziskavah, svobodnjaki zmagali še bolj prepričljivo kot septembra.