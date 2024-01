Avstralski policisti tihotapcem zasegli več kot 250 plazilcev

Žive kuščarje in kače, ki so jih našli v paketih ter tudi v več skladiščih in stanovanjih v Sydneyju ter okolici, so policisti predali živalskim vrtovom. Tam naj bi živali pregledali veterinarji, nato naj bi jih vrnili v naravo.

Policisti v Novem Južnem Walesu so v zadnjih desetih dneh izvedli več racij, v katerih so aretirali štiri osumljene tihotapljenja živali – tri moške in žensko, stare med 31 in 59 let. Obtoženi so več kaznivih dejanj, če bodo obsojeni, jim grozi do 15 let zapora, poroča britanski BBC.

Policija je ob tem skupno zasegla 257 kuščarjev in tri kače, ki so jih imeli zaprte v neprimernih razmerah, poroča avstralski ABC News. Našli so tudi več mrtvih plazilcev in jajc. Operacijo so sicer omogočili poštni uslužbenci, ki so plazilce odkrili v odposlanih paketih.

Avstralska policija je septembra lani ustanovila posebno skupino za preiskovanje primerov nezakonitega izvoza avtohtonih plazilcev in drugih živali, potem ko so na poti v Hongkong v devetih majhnih zabojnikih prestregli 59 živih kuščarjev.

Po podatkih Svetovnega sklada za naravo (WWF) je Hongkong v zadnjih desetletjih postal središče za mednarodno trgovino z različnimi eksotičnimi živalmi. Študija, ki jo je leta 2021 objavila fundacija ADM Capital, je pokazala, da so v petih letih v mesto uvozili štiri milijone živih živali iz najmanj 84 držav.