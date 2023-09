Vse je posnel, a za deskanje s pitonom bo drago plačal #video

A snake owner who takes his pet python surfing on a regular basis has been heavily fined. READ MORE: https://t.co/JLxrMM8G1H #9News pic.twitter.com/VEOev7eHlJ

Po mnenju ministrstva za okolje in znanost v avstralski zvezni državi Queensland je Higor Fiuza, ko je svojega pitona Šivo peljal na deskanje, kršil dovoljenje za posedovanje kače, ker jo je vzel v javnost. Njuna kratkotrajna slava, ki sta je bila deležna zaradi viralnega posnetka svojega početja, se je končala z 2.322 avstralskimi dolarji oziroma približno 1.400 evri globe.

Po besedah uradnika za divje živali Jonathana McDonalda lahko ljudje domačim živalim, kakršna je kača, če jih peljemo v javnost, povzročimo nepotreben stres, zaradi katerega se lahko začnejo obnašati nepredvidljivo. "Kače so hladnokrvne živali, in čeprav lahko plavajo, se plazilci na splošno izogibajo vode," je pojasnil.

Dodal je, da je dogodek povzročil tudi zaskrbljenost glede javne varnosti, prav tako pa bi lahko piton na tamkajšnje divje živali razširil bolezni. Fiuza se je sicer branil z argumentom, da Šiva obožuje vodo in da je z njo deskal že vsaj desetkrat.

