Na Hrvaškem šestletnega dečka ugriznila strupena kača

Deček se je z družino sprehajal ob reki, ko je prijel za vejo, na kateri je bila kača. Ta ga je ugriznila v prst.

Šestogodišnjaka ugrizao poskok u NP Paklenica, otac je učinio ključan potez: ‘Otrov se širio prema srcu...‘https://t.co/nCBGisWXgm pic.twitter.com/KTXUl5B05e — Jutarnji List (@jutarnjihr) July 31, 2023

Iz Zadra so šestletnika prepeljali v Split

Ker družina ni vedela, ali je kača strupena, se je odločila, da se vrnejo do vhoda parka, kjer so videli prvo pomoč. Oče je sina nosil na ramenih, saj bi se v primeru hoje strup lahko hitreje razširil po njegovem telesu.

Reševalci in zaposleni v parku so dečka nato prepeljali v bolnišnico v Zadar. "Bilo je kot v filmu. Strup se je z mesta ugriza širil počasi in bi lahko povzročil smrt, če bi prišel do srca. Pri Thibautsu je strup dosegel pazduho," je za flamski časopis Het Nieuwsblad povedal dečkov oče.

Ker v zadrski bolnišnici niso poznali točnega odmerka protistrupa, so dečka prepeljali v splitsko bolnišnico. Tam je trenutno na oddelku za intezivno nego.

Dečkova mama je kačo fotografirala

Mama šestletnega dečka je kačo fotografirala, da jo je kasneje lahko pokazala reševalcem in zaposlenim v parku. Ti so ugotovili, da ga je ugriznil modras, strupena kača iz družine gadov.

Dečkovi starši so z izjavo želeli druge starše opozoriti na nevarnost, ki se je sami niso zavedali. Kot so povedali, nikjer niso zasledili napisov, ki bi jih opozarjali na nevarnost strupenih kač. Na incident se je odzvala tudi direktorica parka Natalija Andačić, ki je povedala, da so ugrizi kač izjemno redki: "V zadnjih 20 letih je gad ugriznil le enega obiskovalca parka."

Narodni park Paklenica je eden izmed osmih narodnih parkov na Hrvaškem. Foto: Shutterstock