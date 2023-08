Tribunj: iz morja na obalo priplavala velika kača

Turisti so s čolna pri Tribunju posneli kačo, ki je priplavala po morju in se splazila na obalo. Fotografija je simbolična.

Turisti v Tribunju so s čolna posneli kačo, ki je priplavala po morju in se po skali splazila na obalo. Kot poroča portal 24sata, gre za goža, največjo evropsko kačo, ki lahko zraste tudi do dva metra in pol.

Direktor zagrebškega živalskega vrta Damir Skok je za omenjeni portal povedal, da gre za goža, največjo evropsko kačo, ki lahko zraste do dva metra in pol, njena povprečna dolžina pa je meter in pol. Povedal je, da ni strupena in da svoj plen ubije z ovijanjem in stiskanjem.

Zateče se lahko tudi v hleve, zato so ljudje včasih govorili, da ta vrsta kače pije mleko pri kravi, kar pa, kot je povedal strokovnjak, nikakor ne drži. Njihovi obroki so večinoma glodavci v hlevih in so precej miroljubne in koristne živali, je dodal Skok. Videoposnetek si lahko pogledate na spodnji povezavi.