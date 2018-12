Avstralija priznala zahodni Jeruzalem za prestolnico Izraela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V govoru na think tanku Sydney Institute je Scott Morrison tudi napovedal, da bo Avstralija priznala palestinsko državo z vzhodnim Jeruzalemom kot prestolnico, ko bo dosežena rešitev dveh držav, s katero se bo končal 70 let trajajoči bližnjevzhodni konflikt.

Avstralski premier upa, da bo poteza njegove države premaknila naprej zastali bližnjevzhodni proces.

Avstralski premier Scott Morrison upa, da bo poteza njegove države premaknila naprej zastali bližnjevzhodni proces. Foto: Reuters "Veselimo se selitve veleposlaništva v zahodni Jeruzalem po določitvi končnega statusa in v podporo tej odločitvi," je še dejal Morrison.

Palestinci dejanje ocenjujejo kot neodgovorno

Palestinske oblasti so dejanje označile za neodgovorno. "Odločitev avstralske vlade za priznanje Jeruzalema kot izraelske prestolnice je ena od tistih, v katerih malenkostna domača politika usmerja neodgovorne politike, ki ogrožajo svetovni mir in varnost," je povedal glavni palestinski mirovni pogajalec Saeb Erekat. "Celoten Jeruzalem je predmet pogajanj o končnem statusu, medtem ko je vzhodni Jeruzalem po mednarodnem pravo neodtujljivi del zasedenih palestinskih ozemelj," je dodal.

Avstralska mreža za priznanje Palestine je nad odločitvijo vlade izrazila ogorčenje in ocenila, da bo "zaprla vrata miru".

Morrison je možnost spremembe zunanje politike do Bližnjega vzhoda nakazal oktobra, ko je s tem razjezil avstralsko sosedo Indonezijo, državo z največ muslimani na svetu. Zaradi tega so zastala večletna pogajanja o dvostranskem trgovinskem sporazumu med Avstralijo in Indonezijo.