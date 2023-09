Ameriški senator, ki je pred kratkim obiskal Slovenijo, obtožen korupcije

Tožilci pravosodnega ministrstva trdijo, da sta Bob Menendez in njegova žena Nadine sprejela več sto tisoč dolarjev podkupnine v zameno za pomoč egiptovski vladi in trem poslovnežem. Med hišno preiskavo na njunem domu so med drugim našli zlate palice in kuverte z gotovino. Par je obtožbe zanikal.

Vodja senatne večine Chuck Schumer je v petek dejal, da se je Menendez odločil odstopiti s položaja predsednika odbora v New Jerseyju, "dokler zadeva ne bo rešena". Dodal je, da je njegov kolega "predan javni uslužbenec, ki se vedno bori za prebivalce New Jerseyja", in mu izrazil podporo.

V začetku septembra se je Menendez skupaj z republikancem Lindseyjem Grahamom mudil v Sloveniji. Gre za najvišji obisk delegacije iz ZDA v zadnjih šestih letih. Oba sta tik pred odhodom v izjavi za medije poudarila, da je Slovenija glede konflikta v Ukrajini na pravi strani zgodovine. Spregovorila sta tudi o vlogi Slovenije na Zahodnem Balkanu in nedavnih uničujočih poplavah. Graham je v svojem nagovoru med drugim omenil načrte izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in izrazil upanje, da bo Slovenija za to znova izbrala ameriško podjetje.