Ameriška senatorja Lindsey Graham (desno) in Robert Menendez (levo) sta izrazila sožalje v zvezi z uničujočimi poplavami, ki so Slovenijo prizadele v začetku avgusta, in napovedala, da bodo ZDA pomagale v obliki začasnih mostov. Foto: Bojan Puhek

V Sloveniji se je te dni mudila najvišja delegacija iz ZDA v zadnjih šestih letih. Dva izmed skupine senatorjev, republikanec Lindsey Graham in demokrat Robert Menendez sta tik pred odhodom v izjavi za medije poudarila, da je Slovenija glede konflikta v Ukrajini na pravi strani zgodovine. Spregovorila sta tudi o vlogi Slovenije na Zahodnem Balkanu in nedavnih uničujočih poplavah. Graham je v svojem nagovoru med drugim omenil načrte izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in izrazil upanje, da bo Slovenija za to znova izbrala ameriško podjetje. Prav to bi sicer lahko bil razlog, zakaj so ameriški kongresniki obiskali Slovenijo.

Skupina ameriških kongresnikov se je že v nedeljo srečala s predsednikom vlade Robertom Golobom in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, danes pa je kongresnike gostila še predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Dva izmed senatorjev, Lindsey Graham in Robert Menendez, sta pred odhodom na brniškem letališču za predstavnike medijev spregovorila o vojni v Ukrajini, vlogi Slovenije na Zahodnem Balkanu in uničujočih poplavah, ki so Slovenijo prizadele v začetku avgusta. Obiski kongresnikov sicer niso nekaj neobičajnega, razlog za tokratni obisk pa morda tiči v poslovni priložnosti.

Graham je namreč v svojem nagovoru omenil izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško in izrazil upanje, da bo Slovenija za izgradnjo znova izbrala ameriško podjetje. "Za vse nas, ki verjamemo, da so podnebne spremembe resnične, trajnostna rešitev brez jedrske komponente ne obstaja. To ni rešitev, je pa del rešitve, ko pride do podnebnih sprememb. Rad bi pohvalil Slovenijo, da se zaveda pomena jedrske energije in je na poti k ponovni oživitvi jedrske energije v tem delu sveta."

Graham je prepričan, da so države, ki so se odločile za razgradnjo elektrarn, naredile napako. "Govorili smo z ameriškim podjetjem Westinghouse, ki so zgradili vaš prvi jedrski reaktor, in upam, da se boste znova obrnili nanje. A to je seveda na koncu vaša odločitev," je dejal. Omenil je tudi koprsko pristanišče, ki ima po njegovem mnenju velik potencial.

Slovenija na pravi strani zgodovine

Po besedah ameriških senatorjev je Slovenija glede zagotavljanja pomoči Ukrajini presegla vsa pričakovanja. Poudarila sta, da smo glede vojne v Ukrajini na pravi strani zgodovine in da smo v času sprejemanja odločitev sprejeli pravo.

"Pred desetimi dnevi sem bil v Kijevu. Ukrajinci so odločeni, da porazijo Ruse, in ne glede na to, kdo bo predsednik ZDA, bodo imeli našo podporo," je dejal Grahm.

Glede konca vojne v Ukrajini sta sicer dejala, da je bolj kot to, kdaj se vojna konča, pomembno predvsem to, na kakšen način se bo končala. Vojna se mora končati na način, da ne sproži še več sovraštva. Pri tem sta opozorila na vlogo Kitajske in s tem povezane napetosti na Tajvanu.

"Vojna se mora končati tako, da ne bomo imeli še ene vojne, da Kitajska ne bo izvedla invazije na Tajvan in da bo konec te vojne odvrnil druge agresorje od tega," je še povedal Graham.

Glas držav Zahodnega Balkana

Senatorja sta se dotaknila tudi članstva Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov, ki bo po njunem mnenju z nastopom te funkcije postala glas držav Zahodnega Balkana. Poleg tega pa bo prevzela vodilno vlogo pri procesu integracije držav v EU.