Albanski predsednik preklical lokalne volitve, premier pri njih vztraja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Albanski predsednik Ilir Meta je v soboto sporočil, da z odlokom preklicuje za 30. junij razpisane lokalne volitve, ker da trenutne razmere v državi ne omogočajo izvedbe demokratičnih in poštenih volitev. Vendar pa je premier Edi Rama, proti kateremu so tudi to soboto v Tirani potekali protesti, zagotovil, da volitve kljub temu bodo.