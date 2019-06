Ranjeni in gmotna škoda v potresu v Albaniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jugovzhodu Albanije so danes zabeležili potresni sunek z magnitudo 5,3 in več popotresnih sunkov. Po zadnjih podatkih so bili zaradi potresa poškodovani štirje ljudje, poškodovanih je tudi približno 60 hiš.