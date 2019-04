Filmski rop v Albaniji: z letala ukradli milijone evrov

V Tirani so oropali letalo avstrijske letalske družbe Austrian Airlines, tik preden bi to z milijoni evrov poletelo proti Dunaju. Eden od roparjev je bil pri tem ubit.

V albanskem glavnem mestu je včeraj prišlo do filmskega ropa. Trije roparji so tik pred vzletom proti Dunaju oropali letalo avstrijske letalske družbe Austrian Airlines, na katerem so želele tuje banke iz Tirane proti avstrijski prestolnici prenesti gotovino. Po poročanju lokalnih medijev je šlo za med 2,5 in 10 milijonov evrov gotovine.

Roparji naj bi preoblečeni v vojake na letališče vstopili skozi vhod za gasilce, v času vkrcavanja pa ukradli milijone evrov. V lovu na roparje je policija enega od roparjev tudi ubila. Policija je po poročanju Index.hr sporočila, da je zvečer na zaslišanje privedla štiri osumljence.

Ne gre za prvi rop te vrste, v zadnjih treh letih sta se v Albaniji zgodila še dva podobna ropa.