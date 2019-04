Odprli letališče, ki namerava postati največje na svetu #video

Novo letališče je Turčija odprla že oktobra lani, polni zagon pa se je odmaknil zaradi zastojev pri gradnji. Od 35.000 delavcev, ki so gradili letališče, jih je umrlo kar 30, po navedbah sindikatov pa je številka precej večja. Organizirani so bili tudi protesti, ki pa so jih oblasti pod železno roko Recepa Tayyipa Erdogana zatrle in priprle več deset delavcev.

Na letališču, ki so ga začeli graditi leta 2015, je zdaj končana prva faza, vredna 10,5 milijarde evrov. V tej fazi so odprli stavbo glavnega terminala, ki bo lahko sprejela 90 milijonov potnikov na leto. Omenimo, da sta jih toliko do zdaj letno prepeljali obe mednarodni letališči v Carigradu.

Ambiciozni cilji Turkov

Zdaj je v načrtu gradnja še enega terminala, 88 zračnih mostov, dveh pristajalno-vzletnih stez, parkirišča za 12 tisoč vozil. Vse to naj bi v desetih letih zmogljivost letališča povečalo na 200 milijonov potnikov, s čimer bi letališče postalo največje na svetu.

Ta status trenutno pripada letališču v ameriški Atlanti (lani 107 milijonov potnikov), na drugem mestu je pekinško letališče (100 milijonov potnikov).