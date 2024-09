Državica naj bi zrasla sredi Tirane in predstavljala politični dom bektašev, ki v Albaniji glede na lanskoletni popis prebivalstva predstavljajo približno deset odstotkov muslimanskega prebivalstva. Skupno v državi muslimani predstavljajo približno 50 odstotkov od 2,4 milijona prebivalcev.

Mistična veja islama

Muslimansko gibanje je bilo v takratnem Osmanskem cesarstvu ustanovljeno v 13. stoletju in velja za strpno, mistično vejo islama, odprto za druge religije in filozofije. Ker uči zmerno različico islama, pogosto odstopa od stroge šeriatske različice. Nekaj najpomembnejših voditeljev gibanja se je po prepovedi v Turčiji v začetku 20. stoletja preselilo v Albanijo.

Bektaši v Albaniji na praznovanju verskega praznika Foto: Guliverimage

Kot je na sedežu Združenih narodov v New Yorku, kjer se ta teden pred Generalno skupščino ZN zbirajo svetovni voditelji, dejal Rama, si želijo svetovno središče bektašev v Tirani spremeniti v suvereno državo. Ta naj bi postala "novo središče zmernosti, strpnosti in mirnega sobivanja".

Bektaši pozdravili napoved Edija Rama

Skupina je že pozdravila napoved. "Suverenost reda bektašev je pomemben korak v krepitvi vrednot vključevanja, verske harmonije in dialoga v vse bolj razdeljenem svetu," so sporočili v izjavi.

Državljanstvo nove državice na skupno okrog desetih hektarjih naj bi bilo sicer omejeno na člane duhovščine in državne uprave. Vlado bi vodila vodja bektašev in poseben svet, ki bi nadziral versko in upravno delovanje države, so še navedli. Njihov edini cilj bi bil duhovno vodenje. Časovnica ustanovitve in način razglasitve za zdaj še nista znana, še piše AFP.