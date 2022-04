25 tisoč litrov vode in 55 ton hrane iz Slovenije že v Ukrajini #foto

S humanitarnim konvojem šestih tovornjakov Rdečega križa Slovenije so v Ukrajino dostavili 25 tisoč litrov vode in 55 ton hrane.

Konec preteklega tedna je konvoj šestih tovornjakov v spremstvu Rdečega križa Slovenije dostavil humanitarno pomoč za prebivalce Ukrajine. Pomoč so pripeljali v logistični center Rdečega križa Ukrajine v Užgorodu na zahodu Ukrajine, od tam pa so jo še isti dan distribuirali prizadetim prebivalcem v Ukrajini.

S šestimi tovornjaki so v Ukrajino dostavili skoraj 25 tisoč litrov vode in 55 ton hrane: konzerve golaža in tune, testenine, prepečenec, piškote in žitno-sadne ploščice, več kot 29 tisoč sadnih kašic za otroke ter mlečno formulo za 40 tisoč obrokov za dojenčke.

Humanitarno pomoč so dostavili v partnerskem sodelovanju s humanitarno organizacijo CARE Nemčija in bo omogočila več kot 112 tisoč obrokov za odrasle. Foto: Aleš Černivec Pomoč so še isti dan odposlali v mesta Harkov, Sumi, Kijev, Črnovice in preostala mesta na vzhodu Ukrajine. Tam jo bodo prostovoljci in zaposleni Rdečega križa Ukrajine razdelili prizadetemu prebivalstvu, še posebej tistim, ki so morali zapustiti svoje domove in so razseljeni po nastanitvenih centrih in začasnih zatočiščih v Ukrajini.

To je že sedmi kamion pomoči, ki ga je RKS namenil Ukrajini. Foto: Aleš Černivec V preteklih tednih je RKS prek gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca v Ukrajino dostavil 20 tisoč litrov vode in sokov.

