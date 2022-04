Ukrajinski vojak v obleganem Mariupolu: Mogoče živimo svoje zadnje dneve, zadnje ure #vŽivo

56. dan vojne v Ukrajini. Varnostni svet Združenih narodov je v torek ponovno razpravljal o humanitarnem položaju v Ukrajini in ponovno so se vrstili pozivi Rusiji, naj konča to nesmiselno vojno, zaradi katere je iz države do zdaj pobegnilo že pet milijonov ljudi, sedem milijonov pa jih je razseljenih znotraj Ukrajine. "Morda živimo svoje zadnje dneve, celo ure. Sovražnik je desetkrat številčnejši od nas," je dejal poveljnik ukrajinskih vojakov v obleganem Mariupolu. Rusi so danes sicer ukrajinske borce znova pozvali, naj položijo orožje.

Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je v torek dejal, da je Ukrajina dobila lovska vojaška letala in rezervne dele, ni pa povedal točno, od kod, koliko in za kakšna letala gre. Pošiljka je prispela teden dni po tem, ko je ameriški predsednik Joe Biden napovedal sveženj vojaške pomoči Kijevu v višini 800 milijonov dolarjev.

"Ukrajinske sile imajo zdaj več lovskih letal s fiksnimi krili, kot so jih imele pred dvema tednoma. Ne bi se spuščal v to, kaj zagotavljajo druge države, toda lahko rečem, da so ukrajinske sile dobile dodatno pomoč in dele, da povečajo svojo zračno floto," je dejal Kirby.

Ukrajina že več tednov prosi za vojaška letala in sosednje države so jih bile pripravljene zagotoviti, če bi jim ZDA v zameno dale sodobne lovce. Kijev je prosil za ruske lovce mig-29, s katerimi njihovi piloti že znajo leteti.

Washington je do zdaj glede tega mencal, zdaj pa kaže, da bo vendarle popustil. Kirby je sicer dejal, da ZDA v Ukrajino niso dostavljale celotnih letal, temveč samo dele.

ZDA in Evropska unija so v torek napovedale, da bodo še naprej pošiljale pomoč Ukrajini. Biden se je prek videoklica sestal z voditelji Francije, Velike Britanije, Nemčije, Romunije, Poljske, Italije, Kanade, Japonske in Evropske komisije.

Tudi kanadski premier Justin Trudeau je v torek napovedal, da bo Ottawa poslala več težkega orožja v podporo ukrajinskim silam, v skladu s prošnjo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Rusija je medtem že prejšnji teden na ZDA naslovila uradno pritožbo zaradi vojaške pomoči Ukrajini in opozorila na "nepredvidljive posledice", če se bodo pošiljke naprednega orožja nadaljevale.

Varnostni svet Združenih narodov je v torek ponovno razpravljal o humanitarnem položaju v Ukrajini in ponovno so se vrstili pozivi Rusiji, naj konča to nesmiselno vojno, zaradi katere je iz države do zdaj pobegnilo že pet milijonov ljudi, sedem milijonov pa jih je razseljenih znotraj Ukrajine.

Namestnica Visokega komisarja ZN za begunce Kelly Clements je po videopovezavi iz Madžarske, kamor se je zateklo pol milijona Ukrajincev, pozvala Varnostni svet, naj opravi svoje delo.

"Noben kup odej, nobena vsota denarja, nobena količina zdravil ne bo ustavila smrti in uničevanja. Mi bomo še naprej dostavljali pomoč, vendar mora Varnostni svet opraviti svoje delo," je dejala.

Varnostni svet svojega dela ne more opraviti, ker je Rusija, ki je edina, ki lahko konča vojno, stalna članica Varnostnega sveta s pravico do veta. Do zdaj je enkrat že blokirala poskus resolucije s pozivom k takojšnjemu umiku svojih sil.

Generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Antonio Vitorino je opozoril, da bodo okrepljeni napadi na mesta v Ukrajini povzročili še več civilnih žrtev in beguncev. Tudi on je pozval Rusijo h končanju napadov, glede beguncev pa je med drugim opozoril države, ki jih sprejemajo, naj bodo pozorne na trgovino z ljudmi in spolno izkoriščanje.

Irski zunanji minister Simon Coveney, ki je pred kratkim obiskal Ukrajino in Bučo, kjer so Rusi pobili več sto civilistov, je dejal, da pozna razliko med resnico in propagando.

"To, kar sem videl, ni bila nobena propaganda," je dejal ter opisal več sto hiš in drugih objektov, ki so bili požgani, izropani, uničeni in polni krvavih sledi. Ruse je obtožil, da se požvižgajo na mednarodno humanitarno pravo in zaščito civilistov.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je predlagal, da bi v času praznovanja pravoslavne velike noči od četrtka naprej za štiri dni zavladalo začasno premirje za umik civilistov in dostavo pomoči. Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica se je strinjal, namestnik ruskega veleposlanika Dmitrij Poljanski pa v tem ni videl nobenega smisla.

Rusko obrambno ministrstvo je postavilo nov ultimat ukrajinskim borcem v Azovstalu v obleganem Mariupolu, poroča BBC. Znova so pozvali, naj ukrajinski vojaki odložijo orožje.

Rusi že drugi dan zapored pozivajo k predaji. V objavi na Telegramu so sicer Ukrajinci zapisali, da kljub precej večjemu številu ruskih vojakov tem še ni uspelo zavzeti Mariupola.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru poudaril, da je položaj težak in brez kakršnihkoli sprememb, usoda več deset tisoč civilistov pa ostaja neznana.

4.50 Ukrajinski vojak v obleganem Mariupolu: Mogoče živimo svoje zadnje dneve, zadnje ure

"Morda živimo svoje zadnje dneve, celo ure," je v sporočilu, objavljenem na Facebooku, dejal poveljnik ukrajinskih čet v obleganem Mariupolu in pozval mednarodno skupnost, naj jih reši iz obleganega mesta.

"Sovražnik je desetkrat številčnejši od nas," je dejal Sergej Volina iz 36. mornariške brigade, vkopane v jeklarni Azovstal v Mariupolu na jugovzhodu Ukrajine. "Pozivamo in iskreno prosimo vse svetovne voditelje, naj nam pomagajo. Prosimo, da nas izvlečejo in odpeljejo na ozemlje tretjih držav," je dodal.