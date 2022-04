Neverjetna neumnost ruskega vojaka

#technologia #wojna #Apple



Vitalij Semenets je uporabil funkcijo "Find My", ki je na voljo v vseh Applovih napravah. Preko omenjene aplikacije lahko uporabnik Appla poiščejo izgubljeno ali ukradeno napravo ali celo pomagajo prijatelju pri iskanju njegove izgubljene naprave. Prav tako lahko delijo svojo lokacijo s prijatelji, družinskimi člani in stiki ter prijateljem pošljejo prošnjo za spremljanje lokacije. Aplikacija lahko sledi napravam, če se povežejo z internetom ali če se dovolj približajo drugim napravam, da se povežejo prek Bluetootha.

Ruski vojak je brezžične slušalke ukradel v Hostomelu, kraju, ki leži 20 kilometrov od Kijeva. To se je zgodilo na začetku invazije, ko so ruske sile poskušale zavzeti prestolnico. Ta mesec, ko so se ruske sile začele naglo premikati iz Kijeva, pa je Semenets izsledil svoje ukradene slušalke. Vojak z ukradenimi slušalkami je najprej prečkal mejo z Belorusijo, nato pa prispel blizu mesta Gomel, piše The Times.

Z ukradenimi slušalkami je prispel v Belgorod

Prejšnji teden je vojak z ukradenimi slušalkami prispel v Belgorod, mesto v Rusiji, kjer predsednik Putin zbira svoje vojake za napad na Donbas, je na svojem Instagram profilu sporočil Semenets, kjer je objavil pot potovanja.

"Zahvaljujoč tehnologiji vem, kje so moje slušalke AirPods. Iz mojega doma v Hostomelu so jih ukradli ruski vojaki," je dejal. Kljub temu da jih verjetno ne bo nikoli dobil nazaj, se je ta tehnologija izkazala še za kako uporabno.