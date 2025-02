Marsikdo med nami je morda z njimi in z njihovo glasbo odraščal, se morda prvič zaljubil, poljubil ali pa preprosto užival na koncertu v prvi vrsti. Skupina Pop Design praznuje 40 let svojega delovanja in to pomembno obletnico bo proslavila 15. februarja v Hali Tivoli, kjer obljublja pravi spektakel. Z Evo Cimbola je tokrat v Spotkastu govoril Tone Košmrlj.

"Ta prelomnica mi v resnici veliko pomeni, ker to, da neka skupina zdrži toliko časa in še vedno dela in je aktivna, mi pomeni ogromno. Se pravi, da nismo muha enodnevnica in da smo v preteklosti naredili kar nekaj pesmi, ki še danes živijo." 40 let bodo obeležili s prav posebnim koncertom. V Hali Tivoli bodo namreč nastopili s simfoničnim orkestrom Cantabile in Tone obljublja, da bo v dvorani grmelo. To pa zato, ker bodo zaigrali vse največje uspešnice, kot so Ko si na tleh, Pokliči me nocoj, Ne bom ti lagal, Na božično noč, Zate, Prihajam domov in številne druge, in to s precej drugačnim zvokom prav zaradi orkestra.

"Takrat je res bilo vsega in veliko, ampak drogirali se nismo nikoli," je o časih, ko je bila skupina na vrhuncu priljubljenosti, povedal njen ustanovni član in basist Tone Košmrlj. Foto: Jan Lukanović

"Po 'travi' nam je bilo vsem slabo"

"Priznam, da se nam bodo vsem v skupini pred začetkom od treme malo tresle noge, ampak po prvih taktih in notah bo tudi to minilo in verjamem, da bo odlično." Kakšnih posebnih ritualov pred koncerti in nastopi nimajo, razen tega, da predno gre na oder, Tone rad popije eno pivo. Ampak kot pravi, je to tudi edino, kar so v življenju s skupino uživali.

Priznava, da so v časih, ko so bili najpopularnejši, živeli na način, kot da je ves svet njihov, čeprav ni bil. "Takrat je res bilo vsega in veliko, ampak drogirali se nismo nikoli. Na srečo smo enkrat poskusili 'travo' in nam je bilo vsem tako zelo slabo, da nismo potem sploh nikoli več želeli ponoviti."

"Onadva sta žal pozabila, da sta zrastla s skupino Pop Design, in to mi ni všeč," je povedal o Viliju Resniku in Miranu Rudanu. Foto: Jan Lukanović

Miran Rudan in Vili Resnik sta vabilo na dogodek zavrnila

Ob vprašanju, ali bosta na velikem dogodku tudi nekdanja člana Vili Resnik in Miran Rudan, pa Tone ni skrival razočaranja. "Bom povedal, tako kot mislim. Onadva sta žal pozabila, da sta zrastla s skupino Pop Design, in to mi ni všeč. A medtem ko nastopata, še vedno pojeta pesmi Pop Designa, kar je še bolj čudno. Mi smo ju povabili in sta oba zavrnila, kar nam seveda ni bilo ljubo in všeč. Ne bo ju. Mi nimamo do njiju nobenih zamer, če sta se tako odločila prav, jima želimo vse dobro, mi pa peljemo svojo zgodbo dalje in kot vidiš, uspešno."

Z novim pevcem Majem Vrhovcem in novim bobnarjem Luko Petričem peljejo novo zgodbo naprej. Toneta najbolj preseneča dejstvo in ga navdihuje, da Maj pri svojih 22 letih pozna pesmi skupine, saj se – roko na srce – v času njihove najvišje popularnosti sploh še ni rodil. Izkazal se je, kot poudarja Tone, že na prvi vaji, ko je poznal vse na pamet. In takrat so vedeli, da je pravi.

"Ni marihuane, ni kokaina, ni droge, ki bi te lahko bolj zadela kot energija, ko to občutiš, ko si na odru, ko igraš, ko ljudje pojejo tvoje pesmi." Foto: Jan Lukanović

"Sem odvisnik od glasbe in nastopanja"

Kljub temu da Tone poudarja, da je glasba v njegovem življenju lahko marsikaj spremenila, da je bilo zaradi glasbe veliko lepih, a tudi kakšnih manj prijetnih dogodkov in občutkov, pa se zaveda, da je glasbeni odvisnik. Pravi, da ti glasba in nastopanje res zlezeta pod kožo in da je pri sebi hitro ugotovil, da brez tega v življenju ne bo srečen. "Ko se začneš ukvarjati z glasbo, podpišeš pogodbo s hudičem. Ni marihuane, ni kokaina, ni droge, ki bi te lahko bolj zadela kot energija, ko to občutiš, ko si na odru, ko igraš, ko ljudje pojejo tvoje pesmi."

Vmes je sicer, ko je zapustil skupino, deloval v drugačni zvrsti, bolj narodnozabavni glasbi s skupino Kolovrat, s katero se je tudi imel odlično. Dvakrat so bili v Ameriki in Kanadi, ampak je kmalu začelo počasi razpadati, potem so bili "sami stari mački združeni pod imenom Rostfrajerji". Potem je že prišlo vabilo, če bi spet nadaljeval pot v skupini Pop Design in takrat Tone ni premišljeval niti sekundo.

Tone si hlače najraje zašije kar sam. Foto: Jan Lukanović

Ribarjenje in šivanje sta njegovi veliki strasti

Tone, ki je bil presenečen nad dejstvom, da Eva pozna oba njegova hobija, je priznal, da ga je ribarjenje popolnoma zasvojilo. "To je pa še huje kot glasba." Prvo ribiško palico mu je za rojstni dan kupila hčerka in takrat si je mislil, "kaj mu to sploh kupuje in kakšno je to darilo". Potem je končno začel hoditi na morje in tam počasi začel. Imel je to srečo, da je bil že prvi ulov dober, in tako ima danes, nekaj let kasneje, na morju čoln, v svoji zbirki pa kar 30 ribiških palic.

Verjetno pa marsikdo nikoli ne bi pomislil, da je Tone Košmrlj tudi izvrsten v šivanju in da si sam zašije hlače, najraje tako, da iz dvojih naredi ene ter skombinira kroje in dizajne. Prvo stvar si je zašil pred vstopom v srednjo šolo, hlače in srajco. Še vedno rad zarobi hlače kakšnemu prijatelju in prijateljici. Talent za šivanje je morda podedoval od strica, ki je bil krojač, od pokojne mame pa je podedoval kar nekaj šivalnih strojev. Doma ima tri.

Ko je beseda nanesla na posebno veliko presenečenje, ki se obeta na koncertu v Hali Tivoli, je Tone Košmrlj ostal skrivnosten. Foto: Jan Lukanović

Štiri desetletja delovanja bodo proslavili v Hali Tivoli

V Hali Tivoli se nam 15. 2. zagotovo obeta odličen koncert, saj bo kot češnja na torti posebno veliko presenečenje, o katerem pa seveda Tone ni želel govoriti. Je pa v Spotkastu povedal in razložil tudi marsikakšno ozadje afere o plagiatorstvu in o tem, kako se je takrat počutil.

V pogovoru boste izvedeli tudi, kaj vse je članom zasedbe prinašala slava, saj je skupina v 40 letih delovanja pustila neizbrisen pečat in velja za najpopularnejšo slovensko pop skupino vseh časov. Številni uspehi, 21 samostojnih albumov, 26 kompilacij, na desetine uspešnic, prvi najbolj obiskan koncert na prostem v Sloveniji z 20 tisoč obiskovalci v Sodražici, na katerega so prileteli s helikopterjem, in še marsikaj drugega se je dogajalo v štirih desetletjih njihovega delovanja.