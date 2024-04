"Ni se mi zdelo vredno pustiti vsega tukaj, da igram Ruse s tremi stavki v filmu"

Jure Henigman je dobitnik dveh nagrad vesna za glavno vlogo v filmu, nazadnje lani za film Zbudi me, ki ravno te dni prihaja v kinematografe. V pogovoru za Spotkast se je razgovoril o novem filmu, mednarodnih izkušnjah, vlogi profesorja Demšarja v seriji Gospod profesor in o novi predstavi Cyrano de Bergerac ter Ivu Daneu, ki ga je igral v filmu in seriji Postali bomo prvaki sveta.

Po uspehu v filmu Izlet je Henigman prejel vabilo na festival Berlinale kot vzhajajoča zvezda filmskega sveta, kar je mnogim odprlo vrata do mednarodnih produkcij. Tudi sam je od tega odnesel bogate izkušnje, a razložil, zakaj se je odločil ostati doma: "Dobil sem dober vpogled v to industrijo. To je industrija 'minglanja', to je stvar naključij, srečanj in energij. Imel sem občutek, da bi se lahko kaj zgodilo, če bi dobro govoril nemško, ampak potem moraš imeti kadarkoli čas za avdicije. To ne deluje tako, da te bo nekdo kar poklical in ti ponudil vlogo. Po drugi strani sem imel tukaj veliko dela in dobival precej kompleksne vloge. Ni se mi zdelo vredno pustiti tega, da bi na vrat na nos igral Ruse s tremi stavki v filmu. Mene zanima ta poklic, ne pa to, da se bom z eno vrstico pojavil v nekem blockbusterju."

Film Zbudi me je kompleksna drama o mlajšem moškem, ki se po nesreči in amneziji vrne k mami in bratu, kjer se mora soočiti z izzivi svojih (zaenkrat pozabljenih) preteklih dejanj. "Ko si mlajši, imaš določeno družbo, ki te spravlja v nekatere situacije … Seveda si ti odgovoren za svoja dejanja. A v kakšni meri? To je pozitivna stran tega filma, da se moramo naučiti odpuščati, iti naprej, sprejemati," razlaga o razvoju svojega lika Roka.

Jure Henigman je v karieri igral tako pozitivne kot tudi komične like, posebej pa razloži, kako pristopi k igranju negativnih likov: "Ne gre za to, da boš negativen lik igral kakorkoli drugače. Poiskati moraš njegove vzgibe, zakaj se tako obnaša, kaj so njegove bolečine. Vsak lik je človek iz mesa in krvi. Če ga vzameš pokroviteljsko, postane neprepričljiv. Imajo pa ti liki določene funkcije v zgodbi, ki jim moraš slediti, ampak jih ne smeš poenostaviti."

Med pripravami na vlogo v filmu Postali bomo prvaki sveta je srečal tudi Iva Daneua, ki je na njem pustil močan vtis. "Zanimalo me je, kako deluje kot oseba. Videl sem, da ima v sebi nekaj vodje. Zelo prijeten človek je in brez zadržkov, ampak čutil sem, da se ne pusti motiti in da gre po svoji liniji. To mi je pomagalo pri občutku, kako ujeti nek nazor. Ne vem, če se opazi, ampak meni je bilo pomembno."

Morda še pomembneje je bilo igrati košarko v istem slogu. "Med vajo smo se urili v tej tekmi. On je imel takrat poškodovano mišico in je bil pomembna spodbuda, na koncu pa je dal tudi dva pomembna koša – en pol floater in en zadetek od daleč. To tekmo sem pregledal naprej in nazaj, tako da smo te akcije zvadili. Sam pa na koš mečem, odkar vem zase. Ampak košarka je bila takrat drugačna, igrali so bolj pozicijsko, manj je bilo tekanja. Vse skupaj je bilo bolj podobno šahu."