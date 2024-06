Bodoči evropski komisar Tomaž Vesel pripravljen na katerokoli področje #Spotkast

V še zadnjem predvolilnem Siolovem Spotkastu pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament smo se pogovarjali s Tomažem Veselom, kandidatom za novega evropskega komisarja iz Slovenije. Upa, da bo udeležba v nedeljo visoka, želi pa si predvsem večje angažiranosti mladih. Predlagal je še razmislek o uvedbi e-volitev. Do prihodnje funkcije čuti spoštovanje, a po drugi strani je tudi dovolj samozavesten, da se je pripravljen spoprijeti s katerimkoli portfeljem, ki mu bo zaupan. A do prevzema komisarskega položaja bo vendarle treba prestati še nekaj preizkušenj, tudi v Evropskem parlamentu.

Vesela je kot komisarskega kandidata v začetku aprila predstavil premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Kot pojasnjuje Vesel, imata enake poglede na razvoj Evrope ter tudi ambicije, da lahko naredimo nekaj skupno dobrega za Slovenijo in Evropo.

V 20-letni zgodovine Slovenije znotraj Evropske unije je bilo sicer tokrat prvič, da je največja vladajoča stranka – ki ima sicer res odločilno moč tudi v vladi, ki predlaga komisarja – svojega kandidata za ta položaj v Evropski komisiji predstavila že tako zgodaj, še pred uradnim začetkom predvolilne kampanje. Kot poudarja Vesel, je šlo predvsem za potezo transparentnosti, tudi zato, da odstranijo morebitno politično kupčkanje.

"Članstvo v stranki ne sme biti nekaj slabega"

Sicer ni član Gibanja Svoboda, poudarja pa, da ni politično nevešč. "Vedno sem bil nekje na robu politike, ne predaleč, da je ne bi razumel, ne preblizu, da bi se z njo kontaminiral," je dejal. Meni sicer, da je za razvoj države slabo, da je biti član stranke razumljeno kot nekaj slabega. "Cenim ljudi, ki so se pripravljeni z dobro voljo, brez osebne kalkulacije poistovetiti z neko idejo, za to pripravljeni delati, biti član stranke, biti družbeno-politično aktivni." Pri tem je izrazil upanje, da se bo tovrstna angažiranost povečala predvsem med mladimi.

Tomaž Vesel je diplomirani pravnik, ugleden slovenski revizor in strokovnjak za upravljanje. V letih od 2013 do 2022 je bil predsednik računskega sodišča. Foto: Siol.net

Zavzel se je tudi, da bi ljudje Evropo vzeli za svojo. Slovenija je zaradi EU v zadnjih 20 letih kot članica močno napredovala, se razvila. A po drugi strani nas – paradoksalno – evropske volitve ne zanimajo preveč. Izrazil je upanje, da bo tokrat boljše kot pred petimi leti, in volivce pozval, naj se udeležijo volitev.

Pripravljen na vsa področja v Evropski komisiji

Kot evropski komisar bo delal v korist tako EU kot Slovenije ne glede na to, katero področje mu bo poverjeno. Kot je potrdil, se je že udeležil nekaj neuradnih sestankov na evropski ravni, a o podrobnostih ni želel govoriti. Prav tako se ni izrekal o tem, kateri položaj si želi zasesti ali kateri bi bil zanj primernejši.

"Moja prednost, če lahko tako rečem, je širina spektra, s čim vse sem se v karieri ukvarjal. Nisem zelo ozko profiliran na samo eno specialno znanje, ampak poznam zelo različne družbene sisteme in podsisteme zaradi svoje vloge, ker sem imel kot predsednik ali pa še prej kot prvi namestnik predsednika računskega sodišča zelo aktivno vlogo pri številnih revizijah, ki so bile usmerjene v EU, v domače in mednarodne razmere," je povedal.

Vesel sicer za položaj prihodnjega evropskega komisarja iz Slovenije nima konkurence ne glede na to, katera politična možnost bo v nedeljo osvojila več poslanskih mandatov. O njegovi kandidaturi namreč odloča vlada in razmerja v državnem zboru so jasna, tudi če bodo desne stranke osvojile več mandatov, vpliva na vladno odločitev v bistvu ne morejo imeti.

Bo pa moral Vesel, potem ko mu bo prihodnji predsednik ali predsednica Evropske komisije – največje možnosti ima za zdaj zdajšnja predsednica Ursula von der Leyen – poverila področje, še prestati zaslišanje v Evropskem parlamentu. Ta ovira je bila pred desetletjem previsoka za Alenko Bratušek, a kot je razmišljal Vesel, tudi zaradi domačih političnih razprtij in razklanosti. Izrazil je upanje, da sam tega ne bo deležen in da se bo politika znala poenotiti glede komisarskega kandidata. "To daje zelo veliko moč pri plasiranju ambicij Slovenije."

Integriteta in postranski zaslužki

V Spotkastu se je opredelil tudi do postranskih zaslužkov politikov in Evropskih poslancev, ob tem pa pojasnil še lastno služenje v mednarodni nogometni zvezi (Fifa), medtem ko je bil predsednik slovenskega računskega sodišča.

Vesel se ima za predanega Evropejca. Upa, da bo udeležba na nedeljskih volitvah v Evropski parlament visoka. Kot poudarja, ni logično, da v Sloveniji praktično ni evroskepticizma in da so dobrobiti članstva v EU jasno prepoznane, a da imamo eno najnižjih volilnih udeležb v celotni povezavi. Foto: Siol.net

Na vprašanja glede pomena integritete nosilcev javnih funkcij je odgovoril, da je pomembna predvsem presoja o tem, ali gre za konflikt interesov. Pri zagotavljanju integritete pa so pomembne tudi (dovolj visoke) plače javnih funkcionarjev. Pri tem je kot primer navedel predvsem sramotne plače županov.

Pojasnjeval je tudi, s čim se ukvarja zadnji dve leti, odkar ni več predsednik računskega sodišča, opredelil pa se je še glede referendumskih vprašanj, o katerih bomo prav tako odločali v nedeljo. Ob tem se je zavzel za uvedbo referendumskega dne, na katerim bi morda lahko začeli preizkušati elektronske volitve. Kot meni, bi bil že čas za to.