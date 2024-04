Zveza paraplegikov Slovenije praznuje 55 let

V okviru tradicionalnega strokovnega srečanja "Izzivi paraplegije" se je predstavil mladinski pisatelj Igor Plohl. Premierno je predstavil novo slikanico Lev Rogi in krila v srcu, posvečeno Zvezi paraplegikov Slovenije in lokalnim društvom. Bogat program je popestrila še priznana slovenska pevka Ana Dežman.

Zveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija, ki predstavlja, varuje in uveljavlja pravice ter interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. "Sem velik pristaš in zagovornik sistemskih rešitev. Zato si želimo, da se končno izpolni obveza države, ki jo je dala leta 2008, ko je podpisala Konvencijo o pravicah invalidov. Gre za dva sklopa, ki ju je treba rešiti: dostopnost javnih objektov za gibalno in senzorno ovirane ter ureditev medkrajevnega prevoza," pravi predsednik zveze Dane Kastelic.