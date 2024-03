Pregled dočakali vsi vozniki invalidi

Generalni direktor URI Soča Zvone Čadež je zadovoljen, da v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami delo že drugi teden poteka in se s tem nadomešča izpad, ki je nastal zaradi stavke zdravnikov. "Od ponedeljka, 18. marca, naprej delujejo tri ambulante za voznike s posebnimi potrebami oziroma ob obstoječih dveh še ena dodatna, v katerih so bili do danes pregledani vsi, ki jim je že poteklo vozniško dovoljenje, to je 30 oseb, in vsi, ki v preteklih tednih niso prišli do pregleda," je pojasnil.

"Od Fidesovega odvetnika sem dobil pismo ..."

Poudaril je, da so njihovi zdravniki obžalovali težave vseh pacientov, tudi invalidov, ki so potrebovali preglede za vozniška dovoljenja, a so upoštevali določila zakona o stavki, po katerem ta skupina oseb ni uvrščena med nujne izjeme. "Iz vseh možnih koncev, da ne rečem ministrstva in vlade, so pritiskali name, naj vendar dosežem, da se začnejo obravnavati tudi invalidi, ki potrebujejo pregled v naši ambulanti, da bodo vozniška dovoljenja obdržali," je dejal.

Kot pravi, ni imel možnosti za ukrepanje. "Od Fidesovega odvetnika sem dobil pismo, v katerem me opozarja, naj si ne drznem dati zdravnikom niti evra manjše plače kot stoodstotne, da ne bi slučajno pritiskal nanje, naj začnejo delati kaj, za kar mislijo, da jim ni treba po obstoječem zakonu, kajti zagrožena je visoka globa ali celo do leta zapora zame," je še pojasnil Čadež. Zadovoljen je, da so le "dosegli kompromis v dobro vseh".

Za invalide to ni zgolj še en dokument

Samostojni strokovni sodelavec Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Primož Jeralič je povedal, da NSIOS obžaluje situacijo z dolgo trajajočo stavko zdravnikov, hkrati pa pozdravlja angažiranost URI Soča pri hitrem odzivu in urejanju pregledov za invalide voznike. "Zavedati se moramo, da veljavno vozniško dovoljenje za invalide ni zgolj še en dokument, ampak omogoča enakovredno vključevanje v vsakodnevne aktivnosti," je poudaril.

Čadež se je ob tem srečal tudi z dramskim igralcem in lektorjem Simonom Šerbinkom, ki mu vozniško dovoljenje poteče v tem tednu in so ga danes obravnavali v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami. Šerbinek je dejal, da na ta način ostajajo socialno vključeni v družbi in aktivno opravljajo svoje zaposlitve, in sicer tako v družinskem kot delovnem smislu. "Hkrati smo samostojni, saj nam je avto skoraj večji ortopedski pripomoček, kot so v mojem primeru proteze ali invalidski voziček," je še dodal.