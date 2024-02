Kmalu nova pravila glede vozniških dovoljenj

Da bi izboljšali varnost v cestnem prometu in podprli digitalni prehod, so evropski poslanci potrdili predlog o posodobitvi pravil o vozniških dovoljenjih.

Kakšne bi bile lahko po novem omejitve glede veljavnosti vozniških dovoljenj?

Vozniška dovoljenja za motorna kolesa, osebna vozila in traktorje bodo tako po novem veljavna 15 let, za tovorna vozila in avtobuse pa pet let.

Z direktivo bi omogočili tudi samooceno sposobnosti za vožnjo ob izdaji in podaljšanju vozniškega dovoljenja. Ob tem dodajajo, da bi se sicer vsaka država članica samostojno odločila, ali bi samoocena lahko nadomestila zdravniški pregled.

Da bi podprli enotni trg EU, želijo evropski poslanci uvesti tudi digitalno vozniško dovoljenje, ki bi bilo na voljo na mobilnem telefonu in bi bilo popolnoma enakovredno fizičnemu vozniškemu dovoljenju.

Poslanke in poslanci želijo tudi, da bi bili vozniki bolje pripravljeni na resnične vozne razmere in se zavedali tveganj, zlasti za ranljive udeležence v prometu, kot so pešci, otroci, kolesarji in uporabniki e-skuterjev. Zato bi morali biti del vozniških izpitov za pridobitev vozniškega dovoljenja tudi vožnja po snegu in na spolzkih podlagah, varna uporaba telefona med vožnjo, mrtvi kot, sistemi za pomoč voznikom in zagotavljanje varnega odpiranja vrat vozila.

Ne podpirajo pa skrajšanja veljavnosti vozniških dovoljenj za starejše, saj je to po mnenju mnogih diskriminatorno. Le tako jim lahko zagotovijo pravico do prostega gibanja ter sodelovanja v gospodarskem in družbenem življenju, menijo.

Strožje omejitve za voznike začetnike

Predlagajo tudi dveletno poskusno dobo za voznike začetnike, ki bodo deležni strožjih kazni za nevarno vožnjo in strožje omejitve glede alkohola med vožnjo.​ Po predlaganih pravilih bi morali vozniki začetniki opraviti najmanj dve leti poskusne vožnje, v kateri bi veljale nekatere omejitve, kot so strožje kazni za nevarno vožnjo in do 0,2 g/l alkohola med vožnjo.

Da bi ublažili pomanjkanje poklicnih voznikov, se evropski poslanci strinjajo, da se 18-letnikom omogoči pridobitev dovoljenja za vožnjo tovornjaka ali avtobusa z do 16 potniki, če imajo potrdilo o strokovni usposobljenosti. Poleg tega se zavzemajo tudi za to, da bi do vozniškega dovoljenja za tovornjake v spremstvu izkušenega voznika bili upravičeni tudi 17-letniki.

Za voznike začetnike predlagajo dveletno poskusno dobo. Kot so dejali, na cestah po Evropi vsako leto življenje izgubi več kot dvajset tisoč ljudi, zato želijo z novo direktivo zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu ter spodbuditi zelene in digitalne prehode EU.

"Veseli me, da Evropski parlament postavlja varnost v cestnem prometu kot svojo glavno prednostno nalogo. Naš cilj je doseči nič smrtnih žrtev na cestah do leta 2050 in ustvariti močnejši sistem za zaščito voznikov začetnikov pred nesrečami," je na razpravi dejala poročevalka Karima Delli (Green).

Ljudmila Novak (ELS)



"S prostim gibanjem ljudi v Evropski uniji se je povečala potreba po uvedbi enotnega vozniškega dovoljenja. Pozdravljam poenostavitve pri upravnih postopkih, kar bo olajšalo življenje našim državljanom. Podpiram tudi zvišanje teže vozil, ko vozimo z B-kategorijo vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje je izredno pomembno za ohranitev kakovosti življenja in mobilnosti v starejših letih življenja in tudi v primeru preselitve v drugo državo ali v primeru invalidnosti. Seveda pa pri tem ne smemo zanemariti vidika varnosti tako za voznike kot tudi za preostale udeležence v prometu. Zaradi številnih sprememb v načinu življenja in hitrega razvoja prevoznih sredstev potrebujemo nova znanja in spretnosti, zato je usposabljanje mladih voznikov in tudi preverjanje zdravstvene sposobnosti v primeru specifičnih zdravstvenih stanj ali v primeru določenih bolezni zelo pomembno."

Poročilo o predlaganih spremembah pravil o vozniških dovoljenjih EU je bil sprejeto s 339 glasovi za, 240 proti in 37 vzdržanimi glasovi. Parlament je s sprejetjem tega poročila končal obravnavo v prvem branju. Dokončno bo nova pravila glede vozniških dovoljenj sprejela nova sestava Evropskega parlamenta.