Odvzem izpita še ne pomeni nujno konca vaše vozniške kariere

Pomislite, koliko časa dnevno preživite v avtomobilu. Avtomobil je postal nepogrešljivo prevozno sredstvo, ki omogoča enostavno in hitro mobilnost. Če imate vozniško dovoljenje, potem veste, kako zares dragoceno je, zato si načeloma prizadevate upoštevati cestnoprometne predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Razen kader jih ne in to morda celo privede do izgube vozniškega dovoljenja.

Ne glede, ali gre za prekoračitev hitrosti, spregledan prometni znak, nepravilno prehitevanje, vožnjo pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, prehitro vožnjo, uporabo mobilnega telefona, neupoštevanje varnostne razdalje … Za vse to in še več drugih primerov vas lahko kaznujejo. In ko pride do kazni, ki se ponavljajo, nas lahko kaj kmalu doleti to, česar si ne želimo – izguba izpita.

V Sloveniji je z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti in zmanjšanja prometnih prekrškov uveden sistem kazenskih točk. V hitro spreminjajočem se okolju cestnega prometa pa je prekršek zelo enostavno storiti. Če storite prometni prekršek, vas lahko tudi kaznujejo z določenim številom kazenskih točk, ki so odvisne od resnosti in potencialne nevarnosti, ki jo prekršek predstavlja.

Ko voznik v obdobju dveh let z enimi ali več prekrški zbere ali preseže 18 kazenskih točk, mu je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek. Če se to pripeti tudi vam, vam polagamo na srce, da se posvetujete s pravnikom, ki pozna postopek povrnitve izpita in vas lahko v postopku tudi učinkovito umerja. Sicer se izbris točk iz skupne evidence kazenskih točk samodejno izvede po preteku dveh let od pravnomočne odločbe, s katero so bile izrečene.

Odvzem vozniškega izpita

Če voznik naredi prekršek, ki vodi do odvzema vozniškega dovoljenja, organ, pristojen za prekrške, sodišču predlaga začasni odvzem (dokler ne pride na vrsto za ugotavljanje trajnega odvzema izpita). Ta nelagoden položaj vam lahko pomaga rešiti Pravnik na dlani. Izkušeni pravni svetovalci vedo, kakšni so postopki pridobitve odvzetega izpita, predvsem pa vedo, kako mora biti predlog za vrnitev začasno (ali trajno) odvzetega izpita prepričljivo sestavljen.

Povrnitev odvzetega vozniškega izpita

Ko prejmete odločbo o začasnem odvzemu izpita, lahko s predlogom zaprosite, da se vam vozniško dovoljenje tudi začasno vrne. To pomeni, da lahko vozite do trenutka, ko bo vaš primer obravnavan in ko bo sodišče sprejelo odločitev o morebitnem trajnem odvzemu izpita. Ko sodišče sprejme odločitev glede vašega primera, izda odločbo. Če je prekršek resen, lahko z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno (gre za trajni odvzem izpita). Ko odločba postane pravnomočna, imate, da sodišču predložite predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, na voljo 15 dni. V tej zahtevi sodišču predlagate, da prekinitve vozniškega dovoljenja ne izvede takoj, ampak vam namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe in določi preizkusno dobo, v kateri boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben in da ne boste ponovno storili podobnega prekrška. Tudi na tem mestu vam polagamo na srce, da najdete pravno pomoč, ki vam bo zmanjšala skrbi in olajšala delo.

