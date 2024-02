Ste ostali brez izpita? Vrnite se na cesto!

Pomislite, koliko časa preživite za volanom. Glede na to ni nič nenavadnega, da se nam kdaj pripeti tudi kakšen manjši ali večji prometni prekršek , ki nas lahko vodi do izgube vozniškega dovoljenja. Slovenska zakonodaja vsebuje različne scenarije, ki lahko privedejo do odvzema vozniškega dovoljenja , vendar pa hkrati ponuja tudi možnosti za njegovo ponovno pridobitev. Kako? S pomočjo Pravnika na dlani , ki ima več kot 95-odstotno uspešnost na tem področju!

PROMETNI PREKRŠKI IN KAZENSKE TOČKE

Ne glede na to, ali gre za prekoračitev hitrosti, spregledan prometni znak, nepravilno prehitevanje, vožnjo pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, prehitro vožnjo, uporabo mobilnega telefona, neupoštevanje varnostne razdalje … Ko se prekrški ponavljajo, obstaja realna možnost, da bomo nepričakovano doživeli neprijetnost, ki si je ne želimo – izguba vozniškega dovoljenja. Z namenom povečanja varnosti v cestnem prometu in zmanjšanju števila prometnih prekrškov je v Sloveniji vzpostavljen sistem kazenskih točk. Če storite prometni prekršek, vas lahko kaznujejo s številom kazenskih točk, ki so v sorazmerju z resnostjo in potencialno nevarnostjo, ki jo prekršek predstavlja.

Če voznik v obdobju dveh let zbere ali preseže 18 kazenskih točk z enim ali več prekrški, se mu odvzeme vozniško dovoljenje za vse kategorije motornih vozil, za katere je v tistem času imel dovoljenje. Če se znajdete v tem položaju, je priporočljiva pravna pomoč in posvet s pravnikom, ki je seznanjen s postopkom povrnitve izpita. V nasprotnem primeru se bodo kazenske točke samodejno izbrisale iz skupne evidence po preteku dveh let od pravnomočne odločbe, s katero so bile izrečene.

VOŽNJA POD VPLIVOM ALKOHOLA IN KAZNI

Ali veste, da alkohol botruje vsaki tretji smrtni prometni nesreči? Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Tudi v cestnem prometu, saj ima vožnja pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi lahko resne posledice za voznika, njegove sopotnike in ostale udeležence v prometu.

V skladu z zakonodajo, ki velja za voznike kategorije B, je dovoljena meja alkohola v krvi največ 0,24 mg na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 ‰ alkohola). V primeru prekoračitve sledi najmanj 300 evrov kazni in štiri kazenske točke. Če voznik v dihu preseže 0,52 mg/l, se aktivira najvišji predpisani ukrep za vožnjo pod vplivom alkohola: denarna kazen v višini 1.200 evrov, pripis 18 kazenskih točk in začasno odvzeto vozniško dovoljenje.

KAKO DO VRNITVE IZPITA?

Ne glede na to, ali je bilo vaše vozniško dovoljenje odvzeto začasno ali trajno, so na voljo postopki za obnovitev vaše vožnje. Ključnega pomena je le, da pravočasno ukrepate, kar vključuje kontaktiranje izkušenega pravnika.

Ko voznik stori prekršek, to sprva privede do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, dokler "ne pridete na vrsto" na sodišču, ki bo odločalo o tem, ali se vam vozniško dovoljenje tudi trajno odvzame. Vi imate nato 15 dni časa, da na sodišču vložite predlog za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja. V tem trenutku se je nadvse smiselno posvetovati z izkušenim pravnim svetovalcem Pravnika na dlani, ki ve, kakšni so postopki. V predlogu je treba jasno obrazložiti razloge, ki upravičujejo zahtevo za vrnitev, prav tako je treba priložiti zdravniško potrdilo.

Ko sodišče sprejme odločitev glede vašega primera (ali vam bo trajno odvzelo vozniško dovoljenje ali ne), izda odločbo. Če je prekršek resen, lahko z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno. Ko odločba postane pravnomočna, imate na voljo 15 dni, da sodišču predložite predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tej zahtevi sodišču predlagate, da prekinitve vozniškega dovoljenja ne izvede takoj, ampak vam namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe in določi preizkusno dobo, v kateri boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni nujen. Tudi v tem primeru vam polagamo na srce, da najdete pravno pomoč, ki vam bo zmanjšala skrbi in olajšala delo.

