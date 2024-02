Neverjetno obširna operacija, tarče smo Slovenci: kam vodijo sledi? #video

Na družbenem omrežju Facebook obstaja prava hobotnica profilov in strani, ki imajo samo eno poslanstvo: navezati stik s slovenskimi uporabniki in uporabnicami platforme ter preveriti razsežnosti njihovega obupa, ki bi lahko vodil do tega, da na široko odprejo svoje denarnice ali pa storijo nekaj, kar bi lahko še bistveno bolj obžalovali. Tarča so tisti Slovenci in Slovenke, ki so zaradi spleta takšnih ali drugačnih okoliščin ostali brez vozniškega dovoljenja ali pa ga želijo pridobiti mimo uradnega postopka.

Kot razkriva zgornji videoposnetek, na Facebooku obstaja nepregleden seznam različnih profilov in strani (Pages), ki slovenskim uporabnikom in uporabnicam ponujajo domnevno zakonito pridobitev vozniškega dovoljenja v le nekaj dneh. Vse strani in profili so razmeroma novi, nastali so od leta 2022 dalje. Samo od januarja 2024 do danes jih je nastalo več deset.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Predstavljajo se z imeni, kot so Legalno vozniško dovoljenje v Sloveniji, Vozniško dovoljenje za vsakogar, Vaše vozniško dovoljenje, Vozniško dovoljenje Slovenija, oziroma z različnimi izpeljankami naštetih.

Za promocijo uporabljajo fotografije slovenskih vozniških dovoljenj, pridobljenih s spleta in pogosto tudi predelanih, ter fotografije, ukradene resničnim (slovenskim) uporabnikom in uporabnicam Facebooka in podjetjem, kot so avtošole. Ustvarili so tudi lažne uporabnike, ki se izdajajo za zadovoljne stranke in objavljajo pohval polne komentarje ali pa za predstavnike podjetij, ki obljubljajo nova vozniška dovoljenja, primer:

Ob tem posnetku zaslona bi se morali alarmi prižgati pri tako rekoč vsakemu slovenskemu uporabniku Facebooka: nekdo, ki se izdaja za žensko, v tem zapisu uporablja moške oblike glagolov, slovenščina je izredno polomljena in najverjetneje prevedena z orodjem Google Translate, uporabniški vmesnik pogovorne aplikacije Messenger pa je v francoskem jeziku (to bo pomembno kasneje). Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Sledilce oziroma nove prijatelje v primeru profilov, ki se izdajajo za resnične osebe, največkrat pridobivajo z odgovarjanjem na komentarje objav slovenskih medijev ali drugih bolj obljudenih javno izpostavljenih strani na Facebooku. Plačanih vsebin oziroma oglasov, ki bi vodili na njihove objave, medtem tako rekoč ne uporabljajo.

Kam vodijo sledi? V Francijo in Afriko.

Ko upravljavci naštetih profilov in strani vzpostavijo stik s sledilci - v naših preizkusih so ga nekateri navezali sami, drugi pa so počakali, da je prvi korak storil sledilec oziroma nov "prijatelj" -, potencialno stranko oziroma bolje rečeno žrtev sprva povprašajo po znanju upravljanja motornih vozil, nato pa sledi pojasnilo, da lahko novo vozniško dovoljenje pridobijo zelo hitro.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Izdano bo v od 24 do 72 urah, obljublja večina in postreže z dodatnimi pojasnili, kako in kaj. Na tej točki je že treba posumiti, da vse ni v najlepšem redu, saj oseba na drugi strani zaslona uporablja izraze, ki Slovencem in Slovenkam niso niti malo domači.

Evidenco vozniških dovoljenj, ki jo v Sloveniji po 64. členu zakona o voznikih vodi ministrstvo, pristojno za promet, torej ministrstvo za infrastrukturo, tako poimenujejo "nacionalna datoteka", kot organ, pristojen za izdajo vozniškega dovoljenja - v Sloveniji je to upravna enota -, pa navedejo "institucijo CERFA".

V Sloveniji področje izdaje vozniškega dovoljenja ureja deveto poglavje zakona o voznikih, v prav nobenem členu pa ni omenjeno, da bi bilo vozniško dovoljenje mogoče pridobiti na način, kot ga opisujejo in promovirajo številni profili ter strani na Facebooku. Foto: STA ,

Ta izraz se zelo verjetno nanaša na francoski obrazec za pridobitev vozniškega dovoljenja za tujce, ki je znan tudi kot Cerfa 14866*01. Zakaj ravno francoski? Ker je na več profilih in straneh, ki obljubljajo pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja, razvidna komunikacija v francoskem jeziku oziroma uporaba francoskega jezika ter celo omenjanje Francije na promocijskih grafičnih materialih.

Orodje za preglednost strani na Facebooku medtem tudi razkriva, da se upravljavci nekaterih od naštetih profilov oziroma strani nahajajo v Beninu, eni od manjših afriških držav. V Beninu je uradni jezik ravno francoščina. Benin sicer meji na Nigerijo, državo, ki velja za afriško centralo spletnih prevarantov.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Kaj se zgodi, če želim vozniško dovoljenje pridobiti na ta način?

Kdor kljub opozorilnim znakom, kot so uporaba izrazov, ki jih v Sloveniji ne poznamo, obljube o izdaji veljavnega vozniškega dovoljenja mimo ustaljenih slovenskih protokolov in polomljena slovenščina, najverjetneje prevedena z orodjem Google Translate, ugrizne v vabo, bo na vrsti plačilo.

Glede na zahteve, ki smo jih pridobili od več različnih profilov in strani, plačilo znaša nekaj manj kot tisoč evrov, v konkretnih primerih so nam izdali več "predračunov" za 875 in 950 evrov. Polovico zneska naj bi bilo treba plačati vnaprej, preostanek pa po prejetju vozniškega dovoljenja.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Kaj se zgodi potem? Sodeč po primerih iz tujine (vir) po izvedenem prvotnem plačilu "stranka" ne prejme ničesar, nadaljnje postopke pa oseba (ali osebe) na drugi strani zaslona pogojuje z izvedbo dodatnih plačil za domnevne stroške obdelave vozniškega dovoljenja, pošiljanja in vpisovanja v raznorazne registre.

Epilog je klasičen za goljufije, ki izvirajo s Facebooka - oškodovanec na koncu ne dobi vozniškega dovoljenja, ostane pa tudi brez nakazanega denarja.

Pozor, nevarnost je v teh primerih pravzaprav dvoplastna, saj lažni ponudniki slovenskih vozniških dovoljenj še pred izvedbo plačila prosijo za uporabnikove ali uporabničine osebne podatke, vključno z imenom in priimkom, domačim naslovom, datumom rojstva in obojestransko fotografijo osebnega dokumenta, torej osebne izkaznice ali potnega lista.



Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Gre za način, kako spletnim goljufom dobesedno na pladnju ponuditi vse potrebno za krajo identitete, ta pa je lahko za žrtev prevare še bistveno dražja in bolj stresna od nakazila večjega zneska v neznano.

Še ena povezava s Francijo in dvoplastna nevarnost

Ob pogledu na podatke za nakazilo, ki jih potencialni slovenski žrtvi goljufije z vozniškim dovoljenjem posreduje profil ali stran na Facebooku, je tudi jasno, zakaj bi denar poslali v črno luknjo.

Plačilo za vozniško dovoljenje, ki ne bi nikoli obstajalo, je namreč treba poslati na francoski IBAN račun pri banki PCS, ki je glede na storitve, ki jih ponuja ta banka, vezan zgolj na (predplačniško) bančno kartico, katere pridobitev je pogojena le z veljavnim osebnim dokumentom.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Glede na to, da sočasno z denarno goljufijo poteka tudi operacija pridobivanja osebnih podatkov, vključno z obojestranskimi fotografijami osebnih dokumentov, je najverjetneje nemogoče izključiti možnost, da prevaranti z lažnimi oziroma ukradenimi identitetami odpirajo večje število bančnih računov, na katere se nato steka denar oškodovanih uporabnikov in uporabnic Facebooka.