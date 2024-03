"Ogorčen sem, da se jemlje invalide za talce"

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se namerava v prihodnjih dneh sestati s predsednikom vlade Robertom Golobom in ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, poleg drugih zdravstvenih tem bo izpostavil tudi problematiko na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča, so v sporočilu za javnost zapisali pri Varuhu.

URI Soča bi po mnenju Varuha podlago oziroma pot za izvajanje pregledov za podaljšanje vozniških dovoljenj invalidom, starim med 18 in 65 let, če bi bila za to volja, zagotovo lahko našel. Ker je gordijski vozel treba presekati, bo varuh Svetina na srečanju ponovno pozval, naj vlada in DZ nemudoma zagotovita nesporno pravno podlago v zakonu, ki bo vendarle tudi invalidom omogočala, da bodo zdravniki zanje v času stavke opravljali vse zdravstvene storitve, so napovedali pri Varuhu.

Invalidi se ne obračajo le na varuha človekovih pravic, ampak tudi na medije

Ob tem so spomnili, da je Varuh že prejšnji teden vladi javno predlagal, da čim prej pripravi predlog dopolnitev 46. člena zakona o zdravniški službi, ki bo v času stavke tudi invalidom zagotovil vse zdravstvene storitve, tako kot to že zdaj zagotavlja za otroke do 18. leta, bolnike, starejše od 65 let in nosečnice.

Sicer pa je Varuh v korespondenci z URI Soča izpostavil tudi kolizijo ustavnih pravic do stavke s pravico do zdravstvenega varstva in pravicami invalidov. Pričujoče stiske invalidov, ki se obračajo ne le na Varuha, ampak tudi na medije, so zagotovo primer, kjer bi bila omejitev stavke zdravnikov upravičena, menijo pri Varuhu.

"Invalidi in pacienti nikakor ne smejo biti talci v bitki moči med vlado in zdravniki, zato od pristojnih pričakujem, da naredijo vse, da zagotovijo spoštovanje njihovih pravic. Naj ob tem ponovno spomnim na izvrševanje pravic, ki izhajajo iz konvencije o pravicah invalidov, iz katere izhaja, da morajo države pogodbenice invalidom omogočiti neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja ter zagotavljati pravico do samostojnega življenja in vključenosti v skupnost," poudarja Svetina.

Varuh človekovih pravic: Tak odgovor je povsem nesprejemljiv

Z URI Soča je Varuh v začetku marca prejel odziv, katerega sporočilo je bilo, da zdravniki dela ne bodo spreminjali, ker da je odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je vlada sprejela 29. februarja 2024, nezakonit.

"Tak odgovor je povsem nesprejemljiv in kaže na aroganco in brezbrižnost vodstva URI Soča. V Sloveniji je namreč edino pristojno za presojo o tem ustavno sodišče. Poleg tega pa je s človeškega vidika tudi edino razumno in pričakovano, da bi institucija, kot je URI Soča, pravice invalidov spoštovala v vseh okoliščinah. Od vodstva URI Soča zato pričakujem priznavanje pravic invalidom in ne zgolj posredovanje stališč stavkovnega odbora," še poudarja Svetina, ki v teh težkih časih pričakuje, da bo vendarle prevladal razum v korist ljudi.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je sicer v ponedeljek izrazila začudenost, da inšpektorat za delo na URI Soča prejšnji teden ni odkril kršitev. Na ministrstvu so zato prek zdravstvenega inšpektorata inšpektorat za delo zaprosili za zapisnik nadzora, je dejala.

Po neuradnih informacijah na ministrstvu za zdravje sicer pospešeno iščejo rešitev za nastali položaj.