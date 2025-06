Kandidatka za varuhinjo pred prvim parlamentarnim sitom

Mandatno-volilna komisija DZ bo danes razpravljala o kandidatki za varuhinjo človekovih pravic Dijani Možina Zupanc. Dosedanjo namestnico varuha na to mesto predlaga predsednica republike Nataša Pirc Musar. Potrebne dvotretjinske poslanske podpore nima zagotovljene.

Pirc Musar je v DZ poslala predlog za imenovanje Dijane Možina Zupanc po več kot šestih krogih posvetovanj s poslanskimi skupinami, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanimi poslanci. Na tiste, ki niso izrazili nobenih konkretnih strokovnih ali drugih utemeljenih zadržkov glede kandidatkine primernosti, je naslovila "spoštljiv poziv, da do glasovanja ponovno razmislijo in jo ob upoštevanju vseh dejstev podprejo".

Prepričana je, da izpolnjuje najvišje standarde

Prepričana je, da Možina Zupanc, ki je nenazadnje za položaj namestnice varuha v tem sklicu že dobila dvotretjinsko podporo, izpolnjuje najvišje standarde. Doktorica prava deluje na področjih socialne varnosti, zdravstva, okolja, stanovanjske politike ter drugih družbenih in delovnopravnih zadev.

Kandidatka lahko računa na podporo koalicijskih Svobode, SD in Levice in treh samostojnih poslancev. Manjšinska poslanca Ferenc Horvath in Felice Ziza "ponavadi spoštujeta predlog predsednice", kot sta se izrazila, podpora drugih pa je še pod vprašajem.

Komisija bo imela danes na mizi tudi vladni predlog imenovanja Jerneje Prostor, Anike Vrabec Božič, Žige Kosija in Gorazda Čibeja v svet Agencije za trg vrednostnih papirjev za mandatno obdobje šestih let.