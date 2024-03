Fides omilil svoje stavkovne zahteve: "To odločitev smo sprejeli kljub temu, da ..."

Stavkajoči zdravniki v URI Soča bodo začeli izvajati preglede za vozniška dovoljenja za invalide, je sporočil Fides. "To odločitev smo sprejeli kljub temu, da zdravstveni inšpektorat in inšpektorat za delo nista ugotovila nobenih nepravilnosti. Vlada naj tega ne razume kot korak nazaj, ampak korak naprej," so ob tem navedli v Fidesu.

V sindikatu Fides, še posebej pa stavkajoči zdravniki na URI Soča, so, kot so navedli v sporočilu za javnost, zgroženi nad vlado Roberta Goloba, ki najšibkejše še najprej izkorišča za svojo gonjo proti nam in našim zahtevam. Obenem opozarjajo, da je vlada pozabila na vse obljube, ki jih je dala.

Fides: Obljube, ki jih daje vlada, so brezpredmetne

Opozarjajo, da za nastalo situacijo niso krivi oni, ampak vlada, ki zavestno ne želi rešiti administrativne težave dvajsetih invalidnih oseb, ki jim je v času stavke poteklo vozniško dovoljenje. Namesto tega se je raje odločila, da bo zaposlene na URI Soča, ki dan in noč še vedno skrbno oskrbujejo paciente, prikazala kot zlobneže in nanje prenesla odgovornost za svoje početje.

"Vlado Roberta Goloba smo večkrat opozorili na težave, ki jih bo za bolnike prinesla stavka. Tudi na težave v URI Soča. Opozarjamo jih že vse od decembra, ko stavke sploh še ni bilo. Od predsednika vlade in ministrice za zdravje nismo prejeli niti enega odgovora, s čimer so nam v resnici povedali vse – obljube, ki jih dajejo, so brezpredmetne," trdijo v Fidesu.

Ponovno omogočili opravljanje zdravniškega pregleda za potrebo vozniškega dovoljenja

Zato so se v sindikatu Fides in stavkovnem zboru zdravnikov na URI Soča, kot so sporočili, skupno odločili, da tamkajšnji stavkajoči zdravniki omilijo svoje stavkovne aktivnosti na način, da bodo zdravniški pregled za potrebe vozniškega dovoljenja lahko opravili vsi – tudi tisti, ki so stari med 18 in 65 let.

"To odločitev smo sprejeli kljub temu, da zdravstveni inšpektorat in inšpektorat za delo nista ugotovila nobenih nepravilnosti. Vlada naj tega ne razume kot korak nazaj, ampak korak naprej. Kajti zdaj nas ne bodo imeli več česa obtoževati in bo postalo jasno, da ves čas nam in javnosti podajajo prazne fraze brez iskrenega namena rešitve slovenskega javnega zdravstva," so ob tem navedli v sporočilu.

Ob tem tudi opozarjajo vlado, da na osebne napade na naše zdravnike preko njenih različnih kanalov ne bodo pristali in to ostro obsojajo. "Stavkajoči zdravniki vsak dan oddelajo 40 ur in vsaj osem nadur. To predstavlja poln delovnik, kar je evropsko predpisana delovna norma za zdravnike, pogosto pa tudi več od polnega delovnika. Vlada javnost zavestno zavaja, ker na naše stavkovne zahteve nima odgovora. Še enkrat jih pozivamo, naj se držijo spoštljive komunikacije in vendarle primerno pristopijo k pogajanjem," so sklenili v zapisu.