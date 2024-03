Vlada in Fides znova za pogajalsko mizo

Zdravniški sindikat Fides ter vladna stran bosta ob 9. uri zopet sedla za pogajalsko mizo. Kot je v ponedeljek napovedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, bosta strani med drugim govorili o možnosti mediacije. Za ta korak sta vladna in sindikalna stran predhodno izrazili pripravljenost, a se doslej zanj še nista odločili.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter vladna pogajalska skupina sta se na pogajanjih po skoraj dveh tednih zadnjič srečali prejšnji torek. Strani sta se dogovorili, da bo vlada sindikatu naslednji dan posredovala nov pisni predlog. Vlada naj bi nov predlog po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža oblikovala na način, da bo imel težo in veljavo, da zadosti izgubljenemu zaupanju Fidesa do vlade.

Fides je prejet predlog ocenil za nezadostnega. Ker jih vladna stran ne razume, se jim zdi še toliko bolj pomembno, da se v pogajanja vključi mediator, so poudarili. Pripravljenost za vključitev v mediacijo sta sicer predhodno izrazili tako vladna kot sindikalna stran.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je prejšnji teden poudarila, da bi morebitna mediacija morala potekati ob zamrznjeni stavki, kar so v Fidesu označili za nesprejemljivo.

Fides, ki stavka od 15. januarja, zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi - potem ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov - ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom.