Kaj bo prinesel deveti teden zdravniške stavke?

Zdravniški sindikat Fides vstopa v deveti teden stavke. V prvi polovici tedna naj bi se med sindikatom in vlado nadaljevala pogajanja, ki do zdaj, sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani, bistvenega napredka niso prinesla. Tako tudi ni jasno, kako daleč je do dogovora, ki bi prinesel prekinitev ali vsaj začasno zamrznitev stavke.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki stavka od 15. januarja, zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi - potem ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov - ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom.

Vlada z novim predlogom, v Fidesu nezadovoljni

Zadnjič sta se vladna in sindikalna stran na stavkovnih pogajanjih sestali prejšnji torek. Vlada naj bi nov predlog po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža oblikovala na način, da bo imel težo in veljavo, da zadosti pričakovanjem Fidesa tudi ob izgubljenemu zaupanju do vlade, ki ga izpostavljajo v sindikatu. V Fidesu so po prejetju vladni predlog označili za nezadosten.

V nekaterih bolnišnicah zaradi stavke precejšne težave

Zdravstvene ustanove po državi se zaradi doslej najdaljše zdravniške stavke soočajo z različnimi težavami - po nekod v večjem obsegu, drugje večjih težav nimajo. Strokovni direktor ptujske bolnišnice Teodor Pevec prejšnji teden denimo dejal, da imajo v bolnišnici zaradi stavke precejšnje težave. Kot je povedal, razmere s težavo obvladujejo, saj jih ne gre primerjati s časom pred stavko, tako glede organizacije dela kot tudi odnosov med zaposlenimi.

Na ministrstvu za zdravje se zato z vodstvi bolnišnic o morebitnih težavah in izzivih pogovarjajo na rednih sestankih, zadnjič so o tem razpravljali prejšnjo sredo. Dela sestanka se je udeležil tudi premier Robert Golob, ki se se je sicer s predstavniki sindikata Fides večkrat neformalno tudi sestal, a sestanki dogovora ali prekinitve stavke niso prinesli.

Golob se bo zvečer udeležil tudi oddaje 24ur Forum: (Ne)javno zdravstvo, ki jo pripravljajo na POP TV. Oddaja bo ob 20. uri skupaj z občinstvom in številnimi drugimi gosti v živo potekala s Filozofske fakultete v Mariboru.