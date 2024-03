Fides nov vladni predlog ocenil za nezadostnega: To je za nas nesprejemljivo

"To je za nas nesprejemljivo, saj nam daje jasno sporočilo, da njihov interes ni, da bi se stavka končala, ampak da paciente še naprej držijo za talce, ker ne želijo sprejeti odgovornosti za to, kar so podpisali leta 2023. V take pritiske zato ne bomo privolili," so poudarili v Fidesu.

Foto: STA