Znani so najnovejši podatki o zdravniških plačah

Zdravnikom, ki že več kot en mesec stavkajo za višje plače, so se te samo decembra lani v povprečju povišale za skoraj 7,4 odstotka. Povišanje je povezano predvsem z odpravo plačnega stropa in napredovanji višje od 57. plačnega razreda v javnem sektorju, na račun katerih so nekateri najbolje plačani zdravniki z veliko nadurami prejeli kar za od dva do tri tisoč evrov višje bruto plače.

Sveže poročilo na portalu plač v javnem sektorju kaže, da so zdravniške plače konec lanskega leta poskočile in se prvič po koronskem obdobju, ko so zdravniki, pa tudi nekateri drugi poklici, prejemali visoke dodatke, spet dvignile nad pet tisočakov bruto. Za lanski december je po podatkih portala plač v javnem sektorju povprečna bruto plača v plačni podskupini zdravniki in zobozdravniki znašala 5.127 evrov bruto, kar je 353 evrov ali skoraj 7,4 odstotka več kot mesec pred tem.

V primerjavi z decembrom 2021 so se zdravniške plače po podatkih portala v povprečju povišale za skoraj tisoč evrov bruto ali za dobrih 22 odstotkov, kar je deloma povezano s plačnimi dogovori, ki veljajo za celotni javni sektor, deloma pa s parcialnimi dogovori, ki jih je vlada sklepala z zdravniki.

Če na primer gibanje zdravniških plač primerjamo s sodniškimi – primerjava je posrečena, saj sodniki prav tako stavkajo zaradi plač –, vidimo, da so se te v dveh letih v poprečju dvignile le za 367 evrov. Če so sodniki še februarja 2020 v povprečju zaslužili več kot zdravniki, se je trend z epidemijo obrnil in nadaljeval tudi po njej.

Več kot očitno so zdravniki bolj kot druge poklicne skupine javnega sektorja pridobili tudi na račun odprave plačnega stropa, ki je v veljavo stopila decembra lani. Pred tem so zdravniki in druge plačne podskupine, za katere je veljala ta omejitev, lahko napredovali do 57. plačnega razreda z izhodiščno bruto plačo 4.138 evrov (junija se bo na račun uskladitve z inflacijo osnovna bruto plača v tem razredu zvišala na 4.277 evrov), po novem pa lahko glede na naziv postopoma napredujejo vse do najvišjega 66. plačnega razreda z izhodiščno bruto plačo 5.890 evrov (po 1. juniju 6.088 evrov).

O tem smo pisali že sredi januarja, ko so nam samo v ljubljanskem in mariborskem kliničnem centru povedali, da je z decembrom napredovalo več kot tisoč zdravnikov, kar bo oba zavoda skupaj stalo dobrih pet milijonov evrov.

Višje bruto plače na lestvici najbolje plačanih

Množična napredovanja zdravnikov se opazijo tudi na najnovejši lestvici najbolje plačanih uslužbencev v javnem sektorju za december, na kateri se je znašlo veliko pilotov, ki so jim izplačali nadure za šestmesečno obdobje. Če ne bi bilo teh enkratnih izplačil, bi zdravniki tako kot običajno na tej lestvici prevladovali, in to s precej višjimi bruto plačami kot v preteklosti.

Če so najbolje plačani zdravniki na lestvici oktobra in novembra lani zaslužili med 13 in 16 tisoč evrov, so se decembra njihove plače gibale med 15 in 19 tisoč evrov bruto. Na lestvicah je, čeprav niso poimenske, mogoče s precejšnjo verjetnostjo identificirati zdravnike, ki se na njih ponavljajo iz meseca v mesec.

Stalnica je na primer specialist iz Trbovelj, ki je oktobra lani zaslužil 16.354 evrov, naslednji mesec 15.908 evrov, decembra pa kar 18.473 evrov bruto. Podobna primera sta tudi specialist, ki dela v ljubljanskem UKC in predava na medicinski fakulteti, in specialist, ki dela v ptujski bolnišnici in tudi Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru, za katera lahko prav tako ugotovimo, da se jima je plača decembra v primerjavi z novembrom povečala kar za med tri in štiri tisoč evrov bruto.

Seveda so prejemki najbolje plačanih zdravnikov močno odvisni od nadur, ker pa je teh pri njih toliko, se očitno že napredovanje za dva plačna razreda meri v povišanju plače za dva tisoč evrov bruto ali več.

Krepko tudi nad maso plač v času epidemije

Ob podatkih o decembrskih plačah so na portalu plač v javnem sektorju objavili tudi podatke o rasti mase plač v lanskem letu, ki je bila kar 11,5-odstotna, masa plač pa je na koncu znašala skoraj 5,5 milijarde evrov. Ob tem je razvidno, da je vlada samo z različnimi dogovori s poklicnimi skupinami in dvigi plač v celotnem javnem sektorju lani omogočila 564-milijonsko povečanje mase plač.

Iz podatkov za pretekla leta je razvidno, da je bila lani masa plač v javnem sektorju skoraj za tretjino večja kot leta 2019, za skoraj 340 milijonov evrov pa je presegla celo maso plač iz koronskega leta 2021, ko so bile številne poklicne skupine upravičene do dodatkov.