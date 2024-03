Golob s predstavniki sveta invalidskih organizacij o izboljšanju položaja invalidov v družbi

V zvezi s sistemskim financiranjem NSIOS so iskali ustrezno rešitev in se dogovorili, da bo to točka naslednje seje fokalne skupine, ki medresorsko usklajuje in deluje na operativni ravni pri iskanju celovite rešitve invalidske problematike. Predsednica NSIOS Mateja Toman je predsedniku vlade prenesla pohvale konstruktivnega sodelovanja dela fokalne skupine vlade v letih 2022 in 2023 in predstavila mednarodno sodelovanje z Evropskim invalidskim forumom (EDF) ter ga povabila na srečanje s predstavniki EDF, ki bo predvidoma v začetku maja v Ljubljani ob generalni skupščini EDF.

Predsednica se je premierju zahvalila tudi za podporo pri ureditvi zakona o volitvah, s katerim so vsi invalidi dobili pravico biti voljeni in voliti in mu predstavila projekt Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov.

Dotaknili so se tudi dela ambulante za voznike invalide na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS (URI) Soča. Predsednik vlade je prisotne informiral, da je bila ministrica za zdravje danes v kontaktu z URI Soča, s katerimi se skušajo dogovoriti za rešitev nastale situacije. Medtem so iz URI Soča že sporočili, da bodo od prihodnjega ponedeljka delovale tri ambulante za voznike s posebnimi potrebami, ob obstoječih dveh še ena dodatna.

V nadaljevanju so se na sestanku dotaknili tudi drugih odprtih tem, pri tem pa izpostavili izobraževanje, osebno asistenco, obnovitveno rehabilitacijo ter trenutni položaj Sveta za invalide, ki bo tema naslednjih sej fokalne skupine.

NSIOS je član EDF, krovne organizacije invalidov, ki združuje reprezentativne organizacije invalidov iz cele Evrope ter zagovarja interese več kot 100 milijonov invalidov v Evropi, povezanih v več kot 104 invalidskih organizacijah.