Kriminalisti: Za goljufanje pri asistenci invalidnim osebam je odgovoren zasebnik iz okolice Celja

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so zaključili preiskavo suma storitve več kaznivih dejanj, storjenih pri izvajanju storitve osebne asistence. Kaznivih dejanj je osumljena odgovorna oseba zasebnega zavoda s sedežem na območju Policijske uprave Celje, ki je izvajalec storitev osebne asistence invalidnim osebam.

Osumljeni je za storitve osebne asistence, ki niso bile opravljene v obdobju od julija 2020 do julija 2022, račune Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti izdajal tako, kot da so bile storitve osebne asistence opravljene.

"Zato da je zasebni zavod prejel plačilo, je osumljeni ponaredil dnevnike dela in opise opravljenih storitev (priloge izdanih računov), na podlagi česar je ministrstvo zasebnemu zavodu plačalo storitve osebne asistence v skupnem obsegu 7634 ur. Osumljeni je z opisanim ravnanjem v dveh letih neposredno oškodoval osemnajst upravičencev, ki ne zmorejo sami skrbeti zase, ampak za neodvisno in kakovostnejše življenje potrebujejo pomoč. Tako je zasebnemu zavodu pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 102 tisoč evrov," so goljufije podrobneje opisali pri Policijski upravi Celje.

V preiskavi so ugotovili še, da osumljeni predstavnik zasebnega zavoda več kot 30 zaposlenim delavcem – osebnim asistentom, od decembra 2022 več ni izplačal plač in zanje finančni upravi ni poravnal prispevkov za socialno varnost, s čimer je zaposlene v zasebnem zavodu oškodoval za dobrih 28 tisoč evrov.

Z opisanimi ravnanji je osumljeni izpolnil zakonske znake kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev po drugem odstavku člena 257 a kazenskega zakonika – 1B, ponarejanje listin, po prvem odstavku 251. člena kazenskega zakonika – 1B in kršitev temeljnih pravic delavcev po 2. odstavku, v zvezi s 1. odstavkom 196. člena kazenskega zakonika –1B.