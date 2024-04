Koprski policisti preiskujejo sum goljufije prek trgovalne platforme Forex. Prijaviteljica je zasledila oglas za vlaganje v Forex in vložila nekaj denarja, kasneje pa višje vplačilo še dvakrat ponovila. Nato so ji predlagali, da denar dvigne, vendar mora dvakrat plačati, kar je storila, a denarja ni bilo. Skupaj je vplačala več tisoč evrov.

Prijaviteljica se je v začetku sama vpisala v platformo in vložila nekaj denarja. Storilci so na njej prikazovali visoke donose, ki so dosegli tudi 20 tisoč evrov, domnevni posrednik pa ji je predlagal, da vloži več sredstev, kar je tudi dvakrat storila, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Nato so ji predlagali, da denar dvigne, vendar mora zanj plačati nekaj tisoč evrov, s čimer pokaže resnost, zatem pa da ji bodo celoten znesek izplačali na TRR. Po vplačilu denarja ni prejela, ampak so od nje zahtevali dodatno vplačilo, s čimer bi plačala provizijo posrednika. Izvedla je tudi to plačilo, vendar denarja ni bilo.

S policije so sporočili, da se je eden od storilcev predstavljal kot uslužbenec banke, kar ne drži. Policisti pa zadevo intenzivno preverjajo.