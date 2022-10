Znova v središču pozornosti: bo Klakočar Zupančičeva plačala 300 evrov globe?

"Na mestu predsednika republike ne želim nekoga, ki se deklarira kot nestrankarski kandidat, ob tem pa je poslanec največje opozicijske stranke SDS," je včeraj dopoldne na volišču dejala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. To je storila, čeprav zakon o volitvah določa, da je na dan glasovanja na volišču prepovedana vsaka agitacija. Za kršitev je predpisanih 300 evrov kazni. Za odziv smo zaprosili kabinet predsednice državnega zbora in državno volilno komisijo, ki nas je napotila na inšpektorat za notranje zadeve.

Včeraj dopoldne se je predčasnega glasovanja udeležila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Poudarila je, da si na mestu predsednika republike želi človeka z moralnimi temelji, ki ima moralni kompas, ne pa nekoga, ki se predstavlja kot nestrankarski kandidat, hkrati pa je poslanec največje opozicijske stranke.

DVK nas je napotila na inšpekcijo

Vprašanja o tem, kako komentirajo ravnanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, smo poslali na državno volilno komisijo (DVK) in v kabinet predsednice državnega zbora.



Z državne volilne komisije so nam odgovorili, "da morebitne kršitve zakona o volilni in referendumski kampanji sodijo v pristojnost inšpektorata za notranje zadeve, zato predlagamo, da se obrnete nanje". Dodali so, da kot izhaja iz 110. člena zakona o volitvah v državni zbor, "naloge prekrškovnega organa za kršitve iz 65. in 75. člena ter 78. člena tega zakona opravlja policija".



Vprašanja smo zato zastavili tudi inšpektoratu za notranje zadeve. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Kot je še povedala Klakočar Zupančičeva, si ne želi, da bi to funkcijo opravljal nekdo, ki je nenadoma pozabil, da je bil član prejšnje vlade, ki je pozabil, kaj je prejšnja vlada počela, in se poskuša distancirati od tega, da so bile v mandatu prejšnje vlade kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, ne spoštuje ustavnega sodišča ter se "skuša neposrečeno distancirati od politike Janeza Janše".

Ne pomnim politika, ki bi na volišču praktično poimensko svinjal po strankarskem protikandidatu.



Zakon o volitvah pravi:



65. člen

Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču.

Doleti jo lahko kazen

V zakonu o volitvah je navedeno, da bi oseba, ki agitira na volišču, morala biti kaznovana s 300 evri kazni.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

110. člen: Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek:

1. kdor agitira na volišču (65. člen),

2. kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika volilnega odbora noče oditi z volišča (75. člen),

3. kdor moti red na volišču (78. člen).