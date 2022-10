Urška Klakočar Zupančič napovedala, da piše novo knjigo

V ljubljanskem Konzorciju je v torek gostovala Urška Klakočar Zupančič, tokrat ne kot predsednica državnega zbora, temveč kot pisateljica. Predstavljala je namreč svoj knjižni prvenec Gretin greh, ki ga je izdala lansko pomlad.

"Ženske, ki so kaj znale, so bile nevarne"

Gre za zgodovinski roman, ki se dogaja v 17. stoletju v Lichtenwaldu, današnji Sevnici, jedro zgodbe pa je čarovniški proces proti Greti, mladi zdravilki in porodničarki. "Inkvizicija je najprej preganjala heretike, za njimi protestante, nato pa ženske, predvsem tiste, ki so bile lepe in so kaj znale. Takšne ženske so bile nevarne, sploh tiste, ki so bile vpeljane v skrivnost rojstva, torej porodničarke," je poudarila Urška Klakočar Zupančič, "s porodi moški takrat niso bili v stiku."

Foto: Bojan Puhek

Na Slovenskem so ženske zaradi čarovništva preganjala predvsem posvetna sodišča, je pojasnila, "preganjali so ženske, ki so jih krivili na primer za naravne nesreče, češ da so jih povzročile, ko so plesale s hudičem. In ko je prišla obtožba čarovništva, je ženska skoraj zagotovo šla na grmado."

Na območju Slovenije je zabeleženih okoli 500 čarovniških sodb, verjetno pa jih je bilo več kot tisoč, dogajale so se še globoko v 18. stoletje, je še pojasnila Urška Klakočar Zupančič, ki ne skriva, da v svoji zgodbi vleče vzporednice s sodobnostjo.

Foto: Bojan Puhek

V knjigo je vpletla tudi zasebno bolečino

"Roman namenjam vsem močnim ženskam, ki jih je življenje lomilo, vendar so vedno znova našle voljo in moč – čarovnicam današnjega časa," je zapisala v uvodu v knjigo, razkrila pa je tudi, da je v zgodbo vpletla del svoje zasebnosti. Njena knjižna junakinja ima sina z epilepsijo, to ima tudi sin predsednice DZ.

"Zdaj je super, ima pravo terapijo in to nekako obvladujemo," je povedala, "me je pa močno prizadelo, saj so bili napadi močni in smo takrat preživljali težke čase. Zato sem se odločila, da to prelijem v knjigo, v kateri je Greta tako grešna tudi zato, ker je rodila sina z božjastjo."

Foto: Bojan Puhek

Na poti je nov roman

Razkrila je še, da ne bo ostala pri le eni knjigi, ampak že piše novo, ki naj bi izšla prihodnje leto. "Zanjo sem vzela ženski lik iz Gretinega greha in ga prestavila deset let naprej, v leto 1645, ko je čez Slovenijo šel val črne kuge," je povedala, "poskusila bom prikazati, kako so takrat poskušali zdraviti kugo in kaj se je zgodilo, če je imel kdo drugačno mnenje. Če je na primer rekel, da puščanje krvi ne pomaga in da bi morali raje poskrbeti za higieno."

Preberite še: