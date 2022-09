Kako se je Miha Mazzini lotil preizkušanja metod za samopomoč

"Kako se je skeptik lotil duhovnosti, se soočil s travmatičnimi spomini in izgubil strah pred bližino," je kratek povzetek nove knjige Mihe Mazzinija, ki pa ob tem poudarja, da nikakor ne gre za nov priročnik za samopomoč. Pravzaprav se je v vse te priročnike in metode poglobil sam, da se vam ne bi bilo treba.

Pisatelj, režiser in predavatelj Miha Mazzini, ki je bil več let tudi kolumnist na Siol.net, se je v svoji novi knjigi Osebno lotil nečesa, česar mu kot večnemu skeptiku ne bi pripisali – bolj ali manj novodobnih, "new agerskih" metod samopomoči. K temu ga je pripeljala na prvi pogled banalna situacija, razhod s partnerico, ki pa vendarle ni bila povsem vsakdanja. To je bil namreč že njun šesti razhod.

Pustila me je šestkrat v letu in pol. Vsakič, ko slišim koga jamrati: "Joj, ločitev me je uničila," le sočutno kimam in si mislim: "Kakšen začetnik! Kakšen amater!" Miha Mazzini v knjigi Osebno

"Vsak znanec je imel kakšen nasvet"

Ob takih situacijah je neizogibno prevpraševanje samega sebe, je ob predstavitvi knjige dejal Mazzini, spraševanje o tem, kje se je zataknilo, obenem pa je neizogibno iskanje načina, kako čim prej in čim lažje preboleti. "Vsak znanec je imel kakšen nasvet, pa naj bo to hoja po Caminu, hoja po žerjavici, obisk šamana ali 'trip' z ajavasko."

Miha Mazzini z Jedrt Jež Furlan iz založbe Goga ob predstavitvi knjige Osebno Foto: Siol.net

In ker se je vse to dogajalo marca 2020, ravno ob začetku pandemije, ko smo se znašli zaprti v domove in z obilico časa, ki ga je bilo treba nekako prebiti, se je odločil, da bo sistematično preizkusil prav vsako predlagano metodo. "V takih primerih je bistveno, da se iz pasivne pozicije premaknemo v aktivno," je dejal, "to nam pomaga preživeti."

Med hojo po Caminu je v glavi že pisal knjigo

Čudežne rešitve ni našel, iz vsake izkušnje pa je potegnil kaj uporabnega: "Še iz fengšuja, ki se mi je zdel popolna traparija." Zadnja od metod, ki jih je preizkusil, je bila hoja po Caminu oziroma Jakobovi poti, ki se je je lotil še v času pandemije, zaradi česar je bil celotno pot praktično sam. Medtem ko je hodil in bil sam s svojimi mislimi, je v glavi že pisal knjigo, ob prihodu domov pa stavke začel prelivati na papir.

Foto: Bojan Puhek

"Da bi knjiga lahko koga ozdravila, močno dvomim," je dejal, "zame so knjige kot vrečke semen, v katerih mogoče najdemo kaj, kar potem vzklije v nas."

Knjiga Osebno je postala uspešnica še pred današnjim uradnim izidom, zaradi množice prednaročil je že v ponatisu. Nove knjige za zdaj nima v mislih, ampak se je lotil novega medija, podkasta, ki kot knjiga nosi ime Osebno in v katerem se s sogovorniki in sogovornicami loteva poglobljenega raziskovanja odnosov.

