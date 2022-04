Znano je, kako se je odločil Nemec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Nemec je do mandata upravičen tako po vrstnem redu kot po preferenčnih glasovih. Foto: STA

Tanja Fajon poleg predsedovanja stranki SD trenutno opravlja tretji mandat poslanke v Evropskem parlamentu, kjer pripada Stranki evropskih socialistov. Potem ko se je odločila, da bo delovala na slovenskem političnem parketu, jo bo na položaju evropske poslanke nadomestil Matjaž Nemec, so potrdili v stranki SD. Nemec je na evropskih volitvah leta 2019 na listi SD dobil največje zaupanje volivk in volivcev za Fajonovo in Milanom Brglezom.