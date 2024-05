Znanemu psihiatru ob odpovedi z verigo zapečatili pisarno

Psihiatra Andreja Kastelica so kljub pisnemu zagovoru odpustili iz ljubljanske psihiatrične klinike (UPK Ljubljana). Vrata so mu zapečatili z dolgo verigo, da so jo lahko namestili, pa so morali prevrtati stransko steno, poroča časnik Delo, kjer so neuradno izvedeli, da se je Kastelic na odpoved odzval s tožbo. Istočasno kot Kastelic je morala s klinike oditi tudi finančnica, ki naj bi prav tako vložila tožbo, še pišejo.

Ob tem se številni sprašujejo, zakaj so se strokovnjaka, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, znebili na tak način, saj je bil dolgo izjemno blizu direktorju in veljal za zaščitenega. Direktor klinike Bojan Zalar ni odgovoril, zakaj so odpustili dolgoletnega predstojnika Centra za zdravljenje odvisnih od drog, prav tako razlogov ni pojasnil Kastelic.

Svet zavoda ni bil obveščen o odpustitvi Kastelica

Kastelic je sicer tudi sodni izvedenec in je poleg redne službe na UPK kot samostojni podjetnik več let sodeloval še z več drugimi ustanovami, za sodelovanje z njimi pa je, kot še piše Delo, menda vedno imel soglasja matičnega delodajalca. Brez soglasja je delal le za CUDV Draga, kjer delal že več kot 30 let, zato mu ga Zalar domnevno ni več želel izdati. Kastelic je tam nadaljeval obveznosti brez soglasja, a tudi to menda ni bil vzrok za odpoved delovnega razmerja na UPK.

Da bo odpuščen, na svetu zavoda niso bili seznanjeni, prav tako jim niso poznani razlogi, zato so vodstvo klinike pozvali, naj jim pojasni odhode zaposlenih. Naslednja seja sveta bi morala biti 3. junija, a so jo prestavili na kasnejši datum, ki bo določen po prejemu končnega poročila komisije za sistemski nadzor. Tega je ministrstvo za zdravje izvedlo po prijavi očitkov o domnevnem nasilju nad pacienti. Na 210 strani dolgo poročilo se je vodstvo klinike odzvalo na 64 straneh, zdaj torej znova čakajo na potezo ministrstva, so navedli na Delu.