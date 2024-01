Zdravniki množično napredovali v višje plačne razrede, a bi imeli še ... več

Direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic so na premierja Roberta Goloba marca lani naslovili pismo z opozorilom, da bodo plače nekaterih zdravnikov po 1. aprilu presegle njihove plače. V pismu, ki ga je pridobila tudi STA, so zapisali, da razmišljajo o odstopu, če nesorazmerja ne bodo odpravljena.

Direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic so na premierja Roberta Goloba marca lani naslovili pismo z opozorilom, da bodo plače nekaterih zdravnikov po 1. aprilu presegle njihove plače. V pismu, ki ga je pridobila tudi STA, so zapisali, da razmišljajo o odstopu, če nesorazmerja ne bodo odpravljena. Foto: Shutterstock

Potem ko se je v zadnjem letu povprečna zdravniška plača že zvišala za okoli 1.100 evrov bruto, Fides med drugim v svojih stavkovnih zahtevah izpostavlja še dodaten dvig plač za starejše zdravnike za tri plačne razrede. Po dogovoru o odpravi plačnega stropa, ki je določal, da lahko napredujejo do največ 57. plačilnega razreda v javnem sektorju, so 1. decembra 2023 zdravniki množično napredovali. Dodatni stroški v slovenskih bolnišnicah gredo zaradi napredovanj v milijone evrov. Samo v ljubljanskem Kliničnem centru se bo masa plač letno zvišala za štiri milijone evrov. Ob tem direktorji bolnišnic, ki so odgovorni za zaposlene, opozarjajo na podcenjen in podvrednoten sistem menedžmenta.

Samo v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana se bo masa plač za 740 zdravnikov, ki so napredovali decembra po odpravi plačnega stropa, letno zvišala za štiri milijone evrov.

Zdravnik specialist PPD1 (začetni plačni razred 55., končni 65.) je na Interni kliniki Kliničnega oddelka za nefrologijo napredoval iz 57. plačnega razreda (4.138,22 evra bruto osnovne plače) v 59. plačni razred ( 4.475,88 evra bruto).

Zdravnik specialist PPD2 (začetni plačni razred 53., končni 63.) na Kliniki za nuklearno medicino je iz 62. plačnega razreda (5.034,77 evra bruto) napredoval v 63. plačni razred (5.236,15 evra bruto).

Zdravnik specialist PPD3 (začetni plačni razred 52., končni 62.) na Interni kliniki Kliničnega oddelka za žilne bolezni pa je na primer napredoval iz 54. plačnega razreda (3.678,86 evra bruto) v 56. plačni razred (3.979,04 evra bruto).

V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je 1. 12. 2023 napredovalo 289 zdravnikov, kar velja za zdravnike specializante, zdravnike specialiste in višje zdravnike specialiste, večinoma za en plačni razred ali dva. Zdravnik, ki je 1. aprila 2023 dosegel 59. plačni razred z osnovno bruto plačo 4.475,88 evra, je tako 1. decembra lani ob napredovanju za dva plačna razreda v 61. plačnem razredu dosegel osnovno bruto plačo, ki znaša 4.841,11 evra.

Na mesečni ravni se bo po podatkih za december 2023 masa plač zaradi napredovanj zdravnikov povečala za 95.500 evrov, na letni ravni (brez rednih napredovanj) pa se bo dvig mase plač povečal za 1,146 milijona evrov.

V zdravniškem sindikatu Fides so zaostrili stavko, saj niso zadovoljni z vladnim predlogom stavkovnega sporazuma. Podrobnosti niso znane, je pa znano, da Fides zahteva, naj vlada izpolni obljubo in oblikuje ločen zdravstveni plačni steber, ki bo zajel vse zaposlene v zdravstvu in celovito opredelil pogoje dela, od standardov in normativov, pravil, napredovanj, delovnih obremenitev ter izkušnjam ustrezno plačilo. Foto: STA

Zaposlenim v zdravstvu lani plače dvignili dvakrat

Znano je, da si vlada želi plačni sistem v javnem sektorju urediti celovito, saj bi predčasna oz. parcialna uresničitev dogovora o povišanju plač za eno skupino lahko sprožila stavkovni val. Zato ocenjuje, da parcialni dogovori in parcialen dvig plač samo eni poklicni skupini niso prava pot pri iskanju skupnega konsenza in celostne ureditve plačnega sistema, vedno znova poudarjajo ob aktualni stavki Fidesa.

Spomnili so, da so se plače zaposlenih v zdravstvu v preteklem letu zvišale kar dvakrat – januarja in aprila. Od oktobra 2022, ko so vlada in sindikati sklenili sporazum o uskladitvi osnovnih plač za 4,5 odstotka, pa do aprila 2023 so se plače zdravnikov in zobozdravnikov v povprečju zvišale za 4,46 plačnega razreda, kar na letni ravni predstavlja 80,8 milijona evrov.

Plačni strop oziroma omejitev, po kateri lahko javni uslužbenci z napredovanji dosežejo največ 57. plačni razred, je bil odpravljen. V višje plačne razrede so uvrščeni le funkcionarji. Po navedbah ministrstev je 36,17 odstotka od skupno 7.251 zdravnikov in zobozdravnikov uvrščenih v 59. plačni razred z osnovno bruto plačo 4.475 evrov.

Polh je poudaril še, da so specialisti, ki so po 1. aprilu napredovali zaradi odprave plačnega stropa, prehiteli nekatere starejše zdravnike, zato bi za nadaljevanje pogajanj starejšim zdravnikom po njegovem morali plače dvigniti za tri plačne razrede. Foto: Anže Malovrh/STA Ena od stavkovnih zahtev Fidesa je tudi ureditev karierne poti zdravnika od najmlajšega do najstarejšega zdravnika specialista. "Ta vlada je ustvarila plačno uravnilovko med najmlajšim in najstarejšim zdravnikom specialistom," je ob stavki Fidesa v nedavni izjavi za medije dejal predsednik Fidesa Damjan Polh.

Z odpravo pokrova se je vse porušilo

V Splošni bolnišnici (SB) Celje je 1. 12. 2023 napredovalo 118 zdravnikov, v večini za dva plačna razreda, kar bo bolnišnico z naslova mase plač stalo dodatnih 80 tisoč evrov.

Primer: višji zdravnik specialist, ki je v celjski bolnišnici zaposlen 26 let, je bil do 1. aprila 2023 razporejen v 57., najvišji mogoči plačni razred (PR), z izhodiščnim plačnim razredom 55 in zaradi stropa z le dvema od desetih priznanih napredovanj (55+2). Od 1. 4. 2023 je zaradi povišanja izhodiščnega plačnega razreda razporejen v 59. plačni razred, kljub napredovanjem, ki jih je dosegel v 26 letih kariere, pa se mu k temu prav tako priznata dva plačna razreda že priznanih napredovanj. Po novem je tako zdaj razporejen v 61. plačni razred, prvič pa je lahko napredoval 1. decembra lani, in sicer za dva plačna razreda. Tako se je spremenila njegova osnovna bruto plača:

57. PR – osnovna plača 3.960,00 evra bruto

59. PR – osnovna plača 4.138,22 evra bruto

61. PR – osnovna plača 4.841,11 evra bruto

V drugem primeru je zdravnik specialist na delovnem mestu zdravnik specialist PPD1 v Splošni bolnišnici Celje zaposlen 22 let. Do 1. aprila 2023 je bil zaposlen na delovnem mestu z izhodiščnim plačnim razredom 50 razporejen v 57. plačni razred z zaradi stropa upoštevanimi sedmimi plačnimi razredi napredovanj od devetih priznanih. Od 1. aprila lani je zaradi povišanja izhodiščnega plačnega razreda (s 50 na 55) razporejen v 62. razred z upoštevanimi sedmimi prej priznanimi napredovanji. Ker so od njegovega zadnjega napredovanja minila več kot tri leta, je delavec napredoval še za dva plačna razreda v 64. plačni razred. Njegova osnovna plača znaša 5.445,60 evra bruto. Na osnovi osnovne plače se zdravnikom in drugim zaposlenim seveda obračunajo tudi dodatki, ki pa pri zdravnikih pogosto celo presegajo osnovno plačo.

S spremembo kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Sloveniji so se po 1. aprilu 2023 najbolj izkušeni zdravniki uvrstili v 62. plačni razred, v nadaljevanju pa do 66. plačnega razreda.

Zdravniki z višjimi plačami od direktorjev bolnišnic

Direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov so že pred dobrim letom pozvali premierja Roberta Goloba, naj odpravi plačna nesorazmerja, ki so nastala z dvigom zdravniških plač. Nekateri celo razmišljajo o odstopu s funkcije, ko je v javnosti završalo, da bodo nekateri zdravniki z osnovnimi plačami aprila prehiteli direktorje. Kot primer je direktor Splošne bolnišnice Celje razvrščen v 60. plačni razred, strokovni direktor v 59. plačni razred.

"Neustrezno razmerje med plačo direktorjev in zaposlenih je že od uvedbe novega plačnega sistema leta 2008, razlika se je povečala ob uvedbi najvišjih delovnih mest zdravnikov, višjih zdravnikov specialistov, s povišanjem plačnih razredov in odpravo 'pokrova' pa se je v celoti porušilo. Trenutni sistem plačne politike do vodstev zavodov je žaljiv in tudi škodljiv za zdravstveni sistem, saj bo v prihodnje težko najti kompetentne kandidate za direktorje javnih zavodov," so za Siol.net komentirali v celjski bolnišnici.

Podobnega mnenja, da morajo biti direktorji zaradi narave dela plačani oz. nagrajeni drugače od zdravnikov, so tudi v SB Murska Sobota. Anekse o napredovanju, večinoma za dva plačna razreda, so sklenili s 53 zdravniki, stroški dela so se januarja z izplačilom decembrske plače povišali za 19.357 evrov.

Odgovorni za poslovanje, napredovanja pa niso mogoča

V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica je od skupno 98 zdravnikov specialistov napredovalo kar 69 zdravnikov specialistov.

Večinoma so napredovali za dva plačna razreda, osnovna plača pa se jim je po izračunih zvišala za okoli osem odstotkov (približno 365 evrov). Za bolnišnico to pomeni povišanje stroška plač za 29.240 evrov, so še navedli v odgovoru.

Direktor Klančič je za čimprejšnjo ureditev politike plač za vse segmente zaposlenih. Foto: STA je ob tem izpostavil, da se v javnem zdravstvu pojavljajo velike anomalije na področju politike plač, zato podpira čimprejšnjo ureditev plačne politike za vse segmente zaposlenih: "Vključno z zdravniki, zdravstveno nego, skupino J ter vodstvenim kadrom, t. i. skupino B. Direktorji in strokovni direktorji javnih zdravstvenih zavodov smo odgovorni za celovito poslovanje zavodov, torej tudi za to, da zdravnikom omogočimo, da delajo kakovostno, uspešno in učinkovito. Plačna politika direktorjem ne omogoča napredovanja, tudi če zavod posluje uspešno, kar je pripeljalo do velikih plačnih nesorazmerij," še pravi Klančič.

Približno za 37 tisoč evrov mesečno se bo na račun napredovanj povišala masa plač v SB Jesenice. 1. decembra 2023 je napredovalo 72 zdravnikov specialistov in specializantov, in sicer za en plačni razred ali dva. Poglejmo dva konkretna primera:

Višji zdravnik specialist PPD1 je bil pred 1. decembrom 2023 uvrščen v 59. plačni razred z osnovno bruto plačo 4.475,88 evra. 1. decembra 2023 napreduje za dva plačna razreda (v 61. PR), kar pomeni bruto osnovno plačo 4.841,11 evra.

Zdravnik specialist PPD3 je bil pred 1. decembrom lani uvrščen v 54. plačni razred z osnovno bruto plačo 3.678,86 evra, po novem pa je napredoval za dva plačna razreda (56. PR), kar pomeni bruto osnovno plačo 3.979,04 evra.

Popolna ignoranca menedžmenta je slovenski unikum

Od skupaj 127 zdravnikov je v Splošni bolnišnici Novo mesto kriterije za napredovanje izpolnjevalo 73 zdravnikov specialistov oz. višjih zdravnikov specialistov. 65 jih je napredovalo za dva plačna razreda in osem za en plačni razred.

Višji zdravnik specialist, ki je bil 1. 4. 2023 zaradi odprave stropa (57. PR) uvrščen v 59. plačni razred in je 1. 12. 2023 napredoval za dva plačna razreda, je po novem v 61. plačnem razredu.

Razlika v osnovni plači je 365,23 evra bruto (4.475,88 evra bruto v 59. PR – 4.841,11 evra bruto v 61. PR).

Razlika v osnovni plači je 365,23 evra bruto (4.475,88 evra bruto v 59. PR – 4.841,11 evra bruto v 61. PR). Zdravnik specialist, ki je bil 1. 4. 2023 iz 50. plačnega razreda uvrščen v 55. plačni razred, je 1. 12. 2023 napredoval za dva plačna razreda in je tako uvrščen v 57. plačni razred.

Razlika v osnovni plači je 312,21 evra bruto. (3.826,01 evra bruto v 55. PR – 4.138,22 evra bruto v 57. PR).

Masa plač, če bi delali tako kot oktobra 2023, bi se pri vseh zdravnikih specialistih povečala za 35.706,34 evra bruto bruto (30.751,38 evra bruto), so še navedli.

Povišanje plač zdravnikom je odraz popolne ignorance in nerazumevanja pomena in vloge menedžmenta v zdravstvu, ob tem navajajo v novomeški bolnišnici. Upravljanje in vodenje je po njihovem zagotovo najšibkejša točka zdravstvenega sistema, ki ima izjemen vpliv na učinkovitost in uspešnost zdravstvenega sistema, ta pa je premalo učinkovit in premalo uspešen.

"Menedžment je popolnoma podcenjen in podvrednoten. Z novim napredovanjem zdravnikov imajo ti višjo osnovno plačo od direktorja in strokovnega direktorja, ki sta odgovorna za 1.300 zaposlenih v naši bolnišnici. Mislim, da gre za unikum v razvitem svetu. Govorimo o osnovni plači brez dodatkov, nadur in raznih podjemnih pogodb, ki jih imajo zdravniki, direktorji pa nič od tega," so sporočili iz SB Novo mesto.

V SB Izola natančnih izračunov o povišanju mase plače zaradi napredovanj zdravnikov še nimajo, niti niso navedli, koliko zdravnikov je napredovalo v višji plačni razred.

Iz preostalih slovenskih bolnišnic odgovorov v uredništvo nismo prejeli.